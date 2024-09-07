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台東寶華橋震後重建錢不夠延宕 中央同意增加經費助重建

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣鹿野鄉寶華橋於2022年917強震造成橋梁錯位嚴重，經檢測評估需重建，原去年開始重建，預計今年底完工通車，但因建材等原物料漲價及人工費用調漲，使得原核定經費不足，工程多次流標。本報資料照片
台東縣鹿野鄉寶華橋於2022年917強震造成橋梁錯位嚴重，經檢測評估需重建，原去年開始重建，預計今年底完工通車，但因建材等原物料漲價及人工費用調漲，使得原核定經費不足，工程多次流標。本報資料照片

台東縣鹿野鄉寶華橋於2022年917強震造成橋梁錯位嚴重，經檢測評估需重建，原去年開始重建，預計今年底完工通車，但因建材等原物料漲價及人工費用調漲，使得原核定經費不足，工程多次流標；立委黃建賓多次向中央爭取經費，日前獲行政院公共工程委員會同意增加經費到7億多萬元，讓寶華橋重建工程加速完成。

黃建賓指出，寶華橋是聯絡東197線道的重要橋梁，是鹿野鄉寶華部落的必經道路，但917震後重建工程遲遲因經費不足問題流標，居民交通受阻，影響生活作息，解決地方基礎設施改善，中央政府責無旁貸，這整體性的問題他不能坐視不管，所以不斷催促相關部會必須盡速解決問題，同時也爭取更多經費資源投入重建。

寶華橋於1984年興建完工，寬6米、總長680米，因為結構老舊，原是縣府列規畫重建橋梁之一，但2022年917、918兩次強震後，導致P3、P4橋面部分嚴重錯位，經橋檢單位專業檢測，評估損害結構已受損，必須封閉重建；經規畫設計新橋從引道處就拉直，橋寬9米、總長度1000米、總經費6.1億元，預計今年底完工通車。

縣府建設處表示，近幾年相關原物料飆漲及缺工問題，已影響全國許多公共工程進行，台東地區也不例外，相關建設屢屢有流標，問題皆有反映中央；若中央能增加寶華橋重建經費，相信很快就有廠商願意投標，相關後續工程就能如期進行，早日完工通車讓民眾便利。

公共工程 台東 強震 橋梁

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