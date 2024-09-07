影／全國萬人健走基隆外木山大會師 逾4萬壯觀人龍享山海美景

「全國萬人健走大會師」今天一早在基隆外木山漁港登場，來自全國各縣市民眾逾4萬人，繞行湖海路、大武崙沙灘、台電協和電廠等地，來回逾5公里路程，沿途步道可飽覽美麗自然山海景觀，並可看到基隆島嶼、等著進基隆港的貨輪，民眾都說風景很美，邊走邊拍照。

上午8點民眾陸續到達外木山漁港廣場，雖然天氣熱，還沒有跑大家就已汗流浹背，各社團民眾熱情呼口號、拍照，熱身時還大跳16蹲。9點由市長謝國樑、多名議員及各單位代表鳴槍出發，整個濱海步道形成壯觀人龍。

市長謝國樑說，今天天氣非常熱，請來自各縣市的民眾運動時要補充水分多喝水，基隆市政府為了讓民眾更健康，推出基隆長輩照顧平台，是一個LINE的公開群組，歡迎市民加入多多使用，有24小時專業醫師的醫療問診，運動讓大家更健康、更快樂。

中華民國縣市體育會聯合總會會長鄭錦洲說，今天來自全國各縣市愛好運動的民眾約4萬人參加，各地體育會、社團、救國團等都共襄成舉，原本是要在花蓮舉辦，後來因大地震改到基隆。昨晚基隆的飯店、餐廳全都客滿，很多縣市住都金山萬里、汐止的飯店，萬人健走大會師，至少為商家帶來2千萬元的商機，促進基隆的觀光和商業發展。

鄭錦洲表示，感謝體育署、謝國樑大力支持，讓旅館、餐飲和伴手禮產業生意都很好，帶動地方觀光、經濟效益及提升體育運動風氣。

台灣體育總會理事長汪輝表示，全台各縣市民眾都有代表來參加，市長謝國樑大力促成，遠從花蓮、台東、南投的民眾也等都到基隆來看好山好水並全家來運動。