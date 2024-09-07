愛心訂單湧入 花蓮社福中秋禮盒熱銷

地震、颱風重創花蓮觀光，經濟大受衝擊，花蓮販售中秋禮盒的社福單位原本擔心影響買氣，沒想到各界愛心紛紛湧入，4家社福單位幾乎滿單，部分產品甚至提早收單。

花蓮縣議會無黨政團獻愛心認購中秋禮盒，昨天邀芥菜種會習藝所、黎明庇護工場、畢士大教養院、善牧中心飛炫屋4家社福機構，介紹商品協助曝光。政團總召、縣議員楊華美說，4個社福機構產品從內容物到包裝，已具市場競爭力，希望縣府協助整合行銷，不只節日，平日的常態性銷售也能給更多曝光機會。

「黎明庇護工場」是縣內唯一庇護工場，中秋禮盒是重要收入，去年訂單僅5、6成，上月起訂單不斷湧入，未到中秋已達百分之百，黎明機構職業發展中心副主任鍾京廷坦言「有嚇到」。

畢士大教養院院長戴孟蓁說，院內烘焙坊由2名老師帶領9名院生，從拌麵粉、發酵、製作到包裝都是純手工，產能有限；4月地震與後續颱風衝擊，本來訂單、捐款都短少，但中秋節綜合禮盒接單意外超過去年。

基督教芥菜種會烘焙工坊提供青少年、社區受災戶等，在習藝所協助烘焙、餐飲跟包裝，營運部主任江宜錦說，今年銷出上萬盒，是歷來最好的一次，還因生產不及，昨天緊急停止收單，接下來要為年節禮盒做準備。

照顧受虐少女、家暴婦女的花蓮縣私立善牧中心，今年結合在地小農推出千份月餅禮盒，限量1千盒，也沒多久就銷售一空。