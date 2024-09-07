罷團掛看板諷電動車跳票 謝國樑：被罷3.5萬輛恐沒了

罷樑團體昨掛出首面大型看板，批基隆市長謝國樑Gogoro電動機車「跳票」。謝國樑反駁，並說民進黨未來將杯葛預算，「謝國樑萬一被罷免掉，剩下的3萬5千輛電動機車，將會化為烏有」。

山海公民拆樑行動設置大看板在光一路、華三路口，寫著「挺拆樑、反詐騙」。罷樑領銜人戴璟安說，面對謝國樑與國民黨龐大人力資源全力護樑，罷樑團體目前仍在陸戰與空戰尋求突破點。謝國樑選舉期間一變再變，從電動車品牌Gogoro改成「廠商名稱同等級」等，到實際政策上路申請規定朝令夕改，引發市民不滿。

謝國樑說，這個看板剛好可以讓大家了解，目前電動機車已申請1萬5千多輛，已發放9千多輛。有機會拿3.0來申請Gogoro品牌的，也將在今年第四季上路，他在這個政策上的努力，正在一點一滴的實現。但他聽說，民進黨議會黨團及議會某些成員，已經答應遊說團體，如果謝國樑在罷免後，及未來的預算，將全力杯葛剩下的3萬5千輛預算。

民進黨市議員施偉政說，請謝國樑不要擔心，如果他被罷免成功，民進黨會努力把這15億元，拿來爭取優化基隆市的公車以及公共運輸，並且加速推動捷運催生，告慰基隆市長遭到罷免的遺憾。