農業部表揚31模範優秀漁民 基隆規畫成立基隆漁產公司

全國漁民節慶祝活動今晚在基隆舉行，市長謝國樑與農業部政務次長黃昭欽表揚31位優秀及模範漁民，感謝所有漁民朋友及團體對於台灣漁業的貢獻。基隆市政府將與全國區漁會、基隆區漁會合資成立基隆漁產公司，基隆漁獲產量1年6萬公噸，小卷、飛魚卵、鯖魚等產量都很高，設置卸魚棚成立漁產公司讓漁獲保鮮、交易更方便。

今年獲獎的模範漁民來自全國各地區漁會、漁業相關公會及協會所推薦，表彰共12位模範漁民、19位優秀漁民。

謝國樑表示，基隆是北部最重要的漁業基地，外木山張源堂以落實漁業永續發展及推廣漁村文化獲選今年的模範漁民。基隆市對於漁業的投入將會比以往更多，並規畫成立基隆漁產公司，更努力推廣漁業文化，感謝農業部漁業署及全國漁會的大力支持。

基隆市政府明年編列400萬元，與全國區漁會、基隆區漁會合資成立基隆漁產公司，市府說，漁業署補助1.5億萬元在八斗子漁港興建卸魚棚，明年動工，漁民卸貨不必日曬雨淋，漁產公司導入拍賣作業，在產地直接交易對漁民有利。

基隆區漁會指出，基隆漁獲產量1年6萬公噸，小卷、飛魚卵、鯖魚、白帶、蝦子產量都很高，設置卸魚棚成立漁產公司讓漁獲保鮮、交易更方便。