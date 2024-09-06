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謝國樑稱被罷免3.5萬輛電動車恐沒了 綠：15億優化公共運輸

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
謝國樑指他聽說，民進黨將全力杯葛未來預算，「謝國樑萬一被罷免掉，剩下的3萬5千輛電動機車，將會化為烏有」。記者游明煌／攝影
謝國樑指他聽說，民進黨將全力杯葛未來預算，「謝國樑萬一被罷免掉，剩下的3萬5千輛電動機車，將會化為烏有」。記者游明煌／攝影

基隆市長謝國樑今天表示，他聽說民進黨將全力杯葛未來電動機車的預算，「謝國樑萬一被罷免掉，剩下的3萬5千輛電動機車，將會化為烏有」。民進黨議員回應，如果謝國良市長不幸遭到罷免，民進黨團會把這15億元，用來拿來優化市公車、公共運輸及加速推動基隆捷運。

罷樑團體今天掛出第一面大型看板，批評選前市長謝國樑信誓旦旦承諾當選後將贈送就業青年Gogoro電動機車的選舉支票「跳票」。

謝國樑反駁此說法，還加碼爆，指他聽說，民進黨將全力杯葛未來預算，「謝國樑萬一被罷免掉，剩下的3萬5千輛電動機車，將會化為烏有」。

民進黨市議員施偉政表示，請謝國樑不要擔心，如果他被罷免成功，民進黨會努力把這15億元，用來拿來爭取優化基隆市的公車以及公共運輸，並且加速推動捷運催生，已告慰基隆市長遭到罷免的遺憾。他奉勸請謝市長努力就對了，不要把心思放在無關緊要的小事上。

民進黨 謝國樑 電動機車

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