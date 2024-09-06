不被地震擊倒 太魯閣峽谷音樂節11月「韻」釀重生

0403地震重創太魯閣國家公園，園區努力邁出重建腳步，邁入第22年的峽谷音樂節不受影響，今年以「醞釀」為發想，請來國家交響樂團（NSO）等團隊表演，也有在地團隊加入，11月9日在太魯閣台地登場，透過音樂療癒人心，共同「韻」釀太魯閣的重生。

為了替音樂節暖身並宣傳，國家交響樂團木管五重奏5位音樂家今天受邀，往返台北、花蓮一日快閃，下午先到花蓮市明義國小與音樂班學童交流演出，演奏多首宮崎駿動畫主題曲及配樂，下午3時又到花蓮火車站候車大廳獻藝，接著馬不停蹄搭火車北上，晚間6時30分在台北火車站表演，雖然僅10分鐘快閃演出，已讓候車旅客相當驚喜，跟著音樂哼唱搖擺。

太魯閣國家公園管理處長劉守禮說，各界對太魯閣震後重建抱以很大期待，除了硬體的重建，11月9日也將舉辦峽谷音樂節，吸引觀光客回籠，也讓外界看到國家公園正在努力重建。

他表示，今年峽谷音樂節首度邀請到國家交響樂團，主題是「『韻』釀太魯閣」，除了象徵地震後進行硬體復建外，也以音樂重建並撫慰心靈，讓大家走出地震陰霾，活動將與秀林鄉公所合作辦市集，希望在地的崇德、富世，及新城等聚落嗅到經濟回溫的契機。