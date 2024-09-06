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基隆愛六路機車無處停...騎樓違停頻遭罰 議長爭設停車格

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆愛六路機車無處停，騎樓違停頻遭罰，議長童子瑋爭設停車格，今天與市府相關單位會勘。圖／議長童子瑋提供
基隆愛六路機車無處停，騎樓違停頻遭罰，議長童子瑋爭設停車格，今天與市府相關單位會勘。圖／議長童子瑋提供

基隆市愛六路富邦銀行外僅有20格機車停車格，因騎樓禁止機車停放，許多住戶找不到地方停車違停，頻遭警方開單，苦不堪言。議長童子瑋今會同市府相關單位會勘，市府工務處3周內先整修愛六路路肩，增設機車停車格，讓騎樓減少機車違停，也把空間還給行人通行。

愛六路住戶、商家抱怨，住在這20多年，以前就是將機車停在騎樓後直接返家，但這半年多來，屢屢遭到警方開單，想要停合法停車格卻很少，希望相關單位可以增設合法停車格。

住戶指出，目前愛六路上的富邦銀行外有20格機車停車格，但是愛六路騎樓禁止機車停放，許多住戶實在找不到地方停車，只好將機車停進騎樓，因阻礙民眾通行，才會向警方檢舉。

童子瑋表示，他主張以人為本的宜居城市，騎樓本來就不適合停放機車，但市府推動開放機車可停騎樓，光是讓機車騎至騎樓與停放這個動作就是與民眾爭道，加上，現行規範到底哪些騎樓可以停機車，哪些騎樓又不行，讓人無所適從，愛六路就不能停。

童子瑋要求工務處在3周內，先行將愛六路路肩整修，再於道路兩旁增設機車停車格，將機車完全移出騎樓，讓商家、住戶、學生都有安全的人行空間。

工務處指出，在明年在下水道接管完成後，會全面性來刨鋪路面，讓愛六路兩旁有完整的停車空間，才能讓行人與機車取得平衡。

基隆愛六路機車無處停，騎樓違停頻遭罰，議長童子瑋爭設停車格，今天與市府相關單位會勘。圖／議長童子瑋提供
基隆愛六路機車無處停，騎樓違停頻遭罰，議長童子瑋爭設停車格，今天與市府相關單位會勘。圖／議長童子瑋提供
基隆愛六路機車無處停，騎樓違停頻遭罰，議長童子瑋爭設停車格，今天與市府相關單位會勘。圖／議長童子瑋提供
基隆愛六路機車無處停，騎樓違停頻遭罰，議長童子瑋爭設停車格，今天與市府相關單位會勘。圖／議長童子瑋提供

住戶 停車格 童子瑋

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