遭掛看板批跳票 謝國樑：政策正在逐一實現

發起罷免基隆市長謝國樑的公民團體今天掛出第一面大型看板，指稱當初謝國樑承諾當選後將贈送就業青年Gogoro電動機車的選舉支票「跳票」。

謝國樑回應，上任至今，電動機車已發放9000多輛，政策正在一點一滴實現。

距10月13日罷免謝國樑投票不到40天，罷樑團體「山海公民拆樑行動」與謝國樑近日都分別在爭取基隆市民認同。

「山海公民拆樑行動」今天在基隆成功市場旁掛出大型看板，主要內容仿造當初謝國樑選前的電動機車政見看板設計，寫著「挺拆樑、反詐騙」。

「山海公民拆樑行動」指出，當初謝國樑信誓旦旦承諾當選後將贈送就業青年Gogoro電動機車，但之後承諾一變再變，電動車品牌Gogoro改成「廠商名稱同等級」、又添加要滿足公益5條件、要自行負擔電池資費。在實際政策上路後，申請規定又朝令夕改，引發市民不滿，證明當初的競選承諾跳票。

此外，謝國樑不僅在這項政見跳票，當初承諾的染疫慰問金、港景摩天輪，最後通通跳票無法實現。如今的謝國樑已不是跳票市長，而是「詐騙市長」有如詐騙集團一般。

「山海公民拆樑行動」表示，罷樑團體接下來將在基隆市區各地宣講，訴求罷免謝國樑的正當理由，更號召市民一起喊出「反惡霸」、「要罷樑」的心聲。

謝國樑下午接受聯訪時回應，罷樑團體掛出這個看板剛好可讓外界了解，目前電動機車已受理申請約1.5萬輛，已發放9000多輛，恰巧可讓大家看到他在這個政策上的努力，雖然他的任期只有30%到40%，但政策正在一點一滴的實現。

謝國樑表示，他聽聞民進黨議會黨團及議會某些成員已答應遊說團體，如果謝國樑在被罷免後，將全力杯葛剩下的3.5萬輛電動機車預算。

謝國樑指出，若他真的被罷免掉，剩下的3.5萬輛電動機車將會化為烏有，這一點值得期待電動機車的市民好好思考。