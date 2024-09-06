基隆田徑場改建多波折上樑 謝國樑、童子瑋為前朝交鋒

耗資8億多的基隆田徑場改建工程一波三折，從前市長林右昌時代一直延續到市長謝國樑任內，今天終於上樑，但藍綠針鋒相對。市長謝國樑批前市府諸多作為令人費解，盼檢調查明真相，還給市民一個公道。議長童子瑋則說，林右昌前市府規畫重建的美意相當好，政治應該協助、支持體育，千萬不能耽誤體育的發展。

基隆市立田徑場為基隆市唯一大型運動競賽場所，107年起獲教育部體育署及交通部公路局補助3億多拆除整建，市府自籌投入5億多元重建。

原有環狀看台拆除，重建後可容納約3000人看台，並於看台下方規畫多處籃、網球場空間，113年7月8日再次向教育部體育署爭取「市立田徑場標準田徑賽道認證」改善工程獲補助9800萬元，將一併改善田徑場跑道，並取得國家級400公尺標準田徑場地認證，未來可辦理各項正式大型運動比賽。

謝國樑說，基隆市尤其信義區的市民，真的是委曲了，前市府發包後又廢標，在他上任前一周又緊急重新發包，後來預算不足，必須重新設計要追加預算，大家還記憶猶新，前市府未按行政程序堆放棄土，前市府重要官員被政風單位移送偵辦，希望檢調盡快偵辦釐清，還原真相，還給基隆市民一個公道，有沒有「上級」的指示，檢調應速查明前市府。

謝國樑表示，市府積極推動全民運動，硬體設施良好品質是市民最基本需求，提供年長者、身心障礙者、親子民眾安全之運動空間，市府會將基隆市立田徑場打造成一個多元、開放、安全、優質的競賽及運動場所，並爭取更多的大型賽事。

議長童子瑋說，田徑場陪伴市民走過40年時光，很多人從小到大都在田徑場有著不同的回憶。林右昌前市府規畫重建的美意相當好，設計的概念將會串連希望之丘的步道，成為地景田徑場，這將是基隆一個重要的焦點建設。