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每人考察費約30萬 台東前處長返國2天退休挨轟

中央社／ 記者盧太城台東縣6日電

台東縣政府6月組團赴歐洲考察社會福利，平均每人費用約30萬元，隨團的前人事處長張文馨返國後2天退休，近日遭議員批浪費公帑。縣府表示，即使退休處長也會將經驗傳承下去。

台東縣政府社會處6月6日至18日赴歐洲國家進行社福相關機構考察交流，團員包括社會處長陳淑蘭、前人事處長張文馨及主計處長廖美鳳等人，但張文馨卻在返國後於20日辦理退休。

台東縣議會這週進行臨時會，包括無黨籍縣議員林參天、民眾黨籍縣議員陳宏宗等人多次質詢社會處，張文馨考察的合理性及必要性，返國沒多久就退休，並認為使用花東基金費用出國，民眾感受非常不舒服，錢應該用在刀口上。

今天臨時會審理主計處預算，林參天再度發言質詢主計處長廖美鳳表示，台東縣內很多比出國考察更急迫需要的經費使用，例如警消人員的裝備加強提升、學校孩子與師生的教育補助，還有醫療量能的提升，他實在不懂人事和主計關社福何事，人事處長出國回來就退休，有慰勞畢旅之嫌，縣民都看在眼裡。

陳宏宗也表示，就算出國考察真的合乎規範，但考察回來就辦理退休，這考察有何意義，據他了解每個團員花費約新台幣30萬元，實在浪費公帑，他建議縣府未來辦理出國考察時，應該要好好謹慎思考，畢竟台東預算本來就不高，不要花得不明不白，引起議論及民怨。

社會處長陳淑蘭稍早前接受縣議員質詢相關問題時表示，考察團員的報告「寫得很棒、超乎水準」，但因為需送簽後方能公布，相關局處長出國皆有所得，即使退休的處長也會將經驗傳承下去。

根據陳宏宗和台東縣政府主計處資料，12人考察團使用花東基金300萬元。

台東 考察

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