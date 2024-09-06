如被罷免 謝國樑爆：剩下3萬5千輛電動機車恐化為烏有

罷樑團體今天掛出第一面大型看板，批評選前市長謝國樑信誓旦旦承諾當選後將贈送就業青年Gogoro電動機車的選舉支票「跳票」。謝國樑反駁此說法，還加碼爆，指他聽說，民進黨將全力杯葛未來預算，「謝國樑萬一被罷免掉，剩下的3萬5千輛電動機車，將會化為烏有」。

謝國樑今天下午出席基隆體育場上樑儀式，媒體詢問罷樑團體今天掛出第一面大型看板，批評選前市長謝國樑信誓旦旦承諾當選後將贈送就業青年Gogoro電動機車的選舉支票「跳票」。

謝國樑說，掛出這個看板，剛好可以讓大家了解，目前電動機車已申請1萬5千多輛，已發放9千多輛。有機會拿3.0來申請Gogoro品牌的，也將在今年第四季上路，剛好可以讓大家看到他在這個政策上的努力，雖然任期只有30到40%，但正在一點一滴的實現。

謝國樑還表示，他聽說，民進黨議會黨團及議會某些成員，已經答應遊說團體，如果謝國樑在罷免後，及未來的預算，將全力杯葛剩下的3萬5千輛預算。

謝國樑並說，「謝國樑萬一被罷免掉，剩下的3萬5千輛電動機車，將會化為烏有，這一點值得期待電重機車的市民朋友，好好去思考這件事情。」