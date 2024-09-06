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金針山原漢爭地半世紀 台東縣議會盼原民會處理

中央社／ 台東縣6日電

台東縣金針山土地管轄問題，造成原漢爭地半世紀，台東縣議會多名縣議員今天提案通過，要求台東縣政府轉呈原民會出面處理。

台東縣議會臨時會今天審查縣議員提案，國民黨籍縣議員翁麗吟提案，要求縣府儘速解決金針山土地管理歸屬問題。獲得民進黨籍縣議員黃治維和簡維國、國民黨籍縣議員楊招信、無黨籍縣議員林參天和董昌華等議員連署。

翁麗吟表示，太麻里金針山數千公頃土地的墾民，是70年前由西部陸續遷徙居住開墾，但行政區屬太麻里鄉，土地劃分卻是原住民保留地，並由原住民鄉鎮的金峰鄉公所管理，造成人、地管理不一，導致當地墾民受到移送法辦的困擾及權益受損。

翁麗吟等人要求台東縣政府儘速解決金針山土地管屬問題，維護當地居民權益。楊招信並提出臨時動議要求縣府必儘快將提案轉呈到原民會處理。

金針山土地在戶籍、就學、選舉等行政事務上屬於太麻里鄉，但在1969年地籍被劃為原住民保留地並由金峰鄉公所管理，世代在金針山務農的漢人因非原住民，遭到原民會和金峰鄉公所催討土地，並訴諸法律，造成原、漢衝突，困擾在金針山工作農民半世紀。

金針山200多戶承租戶成立自救會，這10幾年來四處奔波陳情、抗議，陳情單位包括台東縣政府、台東縣議會、立法院、原民會、監察院但至今未獲得解套。

原住民 台東 議員

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