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愛心湧入 花蓮社福機構中秋禮盒銷售亮眼

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮社福機構今年中秋禮盒銷售亮眼，縣議員楊華美認為，從用料到包裝，都很有市場競爭力。記者王燕華／攝影
花蓮社福機構今年中秋禮盒銷售亮眼，縣議員楊華美認為，從用料到包裝，都很有市場競爭力。記者王燕華／攝影

地震、颱風重創花蓮觀光，經濟受到衝擊，花蓮販售中秋禮盒的社福單位原本擔心影響買氣，沒想到各界愛心湧入，4家社福單位訂單幾乎滿單，甚至部分產品提早收單。

花蓮縣議會無黨政團獻愛心認購中秋禮盒，今天還邀來芥菜種會習藝所、黎明庇護工場、畢士大教養院、善牧中心飛炫屋4間社福機構介紹商品，協助曝光。

成立16年的「黎明庇護工場」為縣內唯一庇護工場，中秋禮盒是重要收入，去年訂單僅5、6成，上月起訂單一直進來，還沒到中秋已達百分之百，黎明機構職業發展中心副主任鍾京廷坦言「有嚇到」。

畢士大教養院院長戴孟蓁說，4月地震與後續颱風，確實訂單、捐款都短少，院內烘焙坊由2名老師帶領9名院生，從拌麵粉、發酵、製作到包裝都是純手工，產能有限，中秋節推出綜合禮盒，接單已超過去年。

基督教芥菜種會烘焙工坊提供青年少、社區受災戶等，在習藝所協助烘焙、餐飲跟包裝，營運部主任江宜錦說今年銷出上萬盒，是歷來最好的一次，因為生產不及今天要停止收單，接下來為年節禮盒做準備。

照顧受虐少女、家暴婦女的花蓮縣私立善牧中心，5年前成立善工坊，提供16名婦女工作，今年結合在地小農推出千份月餅禮盒，限量1000盒銷售一空。執行長朱玉貴說，希望機構間團結共同行銷，發展出花蓮特色。

今年花蓮社福機構中秋節禮盒銷售亮眼，包括企業、社會大眾、縣內外公部門的採購都發揮很大力量，縣議會無黨政團也響應認購。政團黨召縣議員楊華美說，4個社福機構產品從內容物到包裝，已很有市場競爭力，希望縣府協助整合行銷，不只節日，平日的常態性銷售也能給予更多曝光機會。

黎明庇護工場員工介紹自家產品。記者王燕華／攝影
黎明庇護工場員工介紹自家產品。記者王燕華／攝影
花蓮縣議會無黨政團總召、縣議員楊華美認為，社福機構產品從用料到包裝，都很有市場競爭力，希望縣府協助整體行銷。記者王燕華／攝影
花蓮縣議會無黨政團總召、縣議員楊華美認為，社福機構產品從用料到包裝，都很有市場競爭力，希望縣府協助整體行銷。記者王燕華／攝影
花蓮縣議會無黨政團今天邀請4家社福機構，介紹自家烘焙產品，協助曝光。記者王燕華／攝影
花蓮縣議會無黨政團今天邀請4家社福機構，介紹自家烘焙產品，協助曝光。記者王燕華／攝影

中秋節 庇護工場 花蓮

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