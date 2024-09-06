前進巴黎！ 花蓮偏鄉木作躍時尚之都展工藝之美

來自花蓮玉里的「木想傢」手工家具品牌，入選國立台灣工藝研究發展中心的台灣工藝代表，帶5件作品前進時尚之都法國巴黎，參與時尚家居設計展，創辦人王嘉納帶領團隊5名年輕人，讓玉里木工技藝和偏鄉青年的實力都被世界看見。

2024巴黎時尚家居設計展（MAISON&OBJET, M&O）有歐洲前三大設計展會之稱，台灣工藝研發中心從2008年每年率領台灣優質工藝及設計品牌參展，今年以台灣工藝設計國家品牌展館前進巴黎，9月5日至9日在巴黎的北維勒班展覽中心（Nord Villepinte）展出。

「木想傢」團隊以台灣櫸木荷曲方凳、相思木扶手餐椅、皮革面蛇紋石茶几、鐵刀木餐椅及鐵刀木燕尾藤凳5件作品入選。創辦人王嘉納曾在花蓮玉里鎮玉東國中創辦木工班，服務超過20年，看見偏鄉缺乏工作機會，提早退休創辦台灣木想傢人才培育協會，帶著一群平均年齡20歲的青年鑽研木工技藝，作品「蛇紋石相思木餐桌」還曾獲得德國iF設計獎。

王嘉納說，此次巴黎展出大量使用國產材料，包括相思木和玉里蛇紋石，感謝工藝中心肯定，以及永豐基金會與許多善心人士支持，讓偏鄉青年有機會出國參展，拓展視野，對以後技術提升很有幫助。