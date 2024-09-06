快訊

剩柯文哲還在猶豫！京華城案「第4名」羈押被告 應曉薇今抗告

果粉開心！iPhone 16 Pro系列鏡頭升級 滅絕iPhone 15 Pro拍照「一大痛點」

別再帶它登機了！超夯行李箱「近裸身」上秤 空姐曝結果勸世：哪間能帶？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭嚴選米18人進入決選　往年冠軍米曾創每公斤3.6萬元

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭是全國唯一稻米1年1作的縣市，保存足夠的土地肥力，稻米品質非常好。圖／縣府提供
宜蘭是全國唯一稻米1年1作的縣市，保存足夠的土地肥力，稻米品質非常好。圖／縣府提供

宜蘭縣政府舉辦嚴選優質米競賽，今天公布18名最終決選名單，9月27日決選，總獎金56萬元，冠軍可獲得30萬元；過去曾有嚴選米冠軍到新北市拍賣，賣出每公斤3萬6000元的史上最高出價，近年也有參賽者赴日本參加「米‧食味分析競賽」獲獎。

宜蘭是全台灣唯一稻作1年1期的縣市，栽種面積約1.1萬公頃，去年產量約7.3萬公噸，單是公糧收購價年產值就達到17億元；縣府農業處指出，宜蘭下半年常遭遇颱風、東北季風，不適合耕作，但土壤也因此適當休息，肥力得以保存，稻米品質非常好。

縣府2018年開始舉辦嚴選優質米競賽，選出縣內優良的稻米。縣長林姿妙表示，2020年宜蘭曾和新北市合作，帶當年嚴選米的前三名到新北拍賣，冠軍拍出每公斤3萬6000元的史上最高價；去年、大前年農民葉力嘉、劉凱涵帶著嚴選米赴日參賽，獲得特別優秀賞，深獲日本採購通路商好評。

縣農會理事長李竹村指出，競賽祭出56萬元總獎金，冠軍30萬元，特選2名各10萬元，優選5名各10萬元，人氣獎1名1萬元；今年新增參賽者須符合產銷履歷驗證或有機驗證，36名農民報名，經過6月一連串考驗篩選，選出18人進入決賽階段。

決賽名單如下：礁溪鄉游勝文、吳錦坤、黃正為；三星鄉簡桂賢；冬山鄉劉耀群、馬慶任；羅東鎮李明聰、簡火順、戴坤星、鄭聰琳；壯圍鄉張凰聿、藍耀毅；五結鄉方福在；宜蘭市劉國順、劉文章、楊勝博、葉錫濱、羅粨穗。

農業處表示，9月14日下周六下午2時將在羅東文化工場文化客廳舉辦人氣票選，9月27日周五上午在縣府大廳舉行專家學者品評，決出最後名次；縣府與農會也會為入圍決賽的農民拍攝宣傳照與短片，暢談種田的辛苦與參賽心路歷程，讓消費者感受農民的純樸與粒粒皆辛苦的耕耘過程。

宜蘭縣政府舉辦宜蘭嚴選米競賽，今天選出18名決賽入圍者，參加9月14日的人氣評選與27日的決選，冠軍可獲得30萬元獎金。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣政府舉辦宜蘭嚴選米競賽，今天選出18名決賽入圍者，參加9月14日的人氣評選與27日的決選，冠軍可獲得30萬元獎金。記者陳敬丰／攝影
縣長林姿妙（左）表示，宜蘭米品質優良，嚴選米冠軍2020年曾在新北市拍賣出每公斤3.6萬元的史上最高價。記者陳敬丰／攝影
縣長林姿妙（左）表示，宜蘭米品質優良，嚴選米冠軍2020年曾在新北市拍賣出每公斤3.6萬元的史上最高價。記者陳敬丰／攝影

宜蘭 農民

延伸閱讀

宜蘭某高職女學生校內墜樓 送醫搶救後不治

影／縣長盃星光歌唱大賽新增《天清．宜蘭》組 不限年齡唱紅這首歌

消防救災也可以國際交流 英僑服務處長參訪宜蘭災變中心

宜蘭羅東驚傳槍響…毒品通緝犯遭攔查逃逸 警射擊車輪

相關新聞

如被罷免 謝國樑爆：剩下3萬5千輛電動機車恐化為烏有

罷樑團體今天掛出第一面大型看板，批評選前市長謝國樑信誓旦旦承諾當選後將贈送就業青年Gogoro電動機車的選舉支票「跳票」...

愛心湧入 花蓮社福機構中秋禮盒銷售亮眼

地震、颱風重創花蓮觀光，經濟受到衝擊，花蓮販售中秋禮盒的社福單位原本擔心影響買氣，沒想到各界愛心湧入，4家社福單位訂單幾...

前進巴黎！ 花蓮偏鄉木作躍時尚之都展工藝之美

來自花蓮玉里的「木想傢」手工家具品牌，入選國立台灣工藝研究發展中心的台灣工藝代表，帶5件作品前進時尚之都法國巴黎，參與時...

宜蘭嚴選米18人進入決選　往年冠軍米曾創每公斤3.6萬元

宜蘭縣政府舉辦嚴選優質米競賽，今天公布18名最終決選名單，9月27日決選，總獎金56萬元，冠軍可獲得30萬元；過去曾有嚴...

台東縣府局處花300萬出國考察 人事處長「返國後隔天退休」惹議

台東縣社會處6月辦理歐洲參訪社福相關機構考察交流，其中除社會處長外，另有已退休的前人事處長、主計處長等局處長，以及相關職...

基隆正光里民會堂變社區健身房 跑步機、訓練台設備全

基隆市長謝國樑今透過網路直播，分享社區健身房措施，位七堵火車站3樓的正光里活動中心，將改建為「基隆市七堵社區健身中心」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。