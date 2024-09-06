宜蘭嚴選米18人進入決選　往年冠軍米曾創每公斤3.6萬元

宜蘭縣政府舉辦嚴選優質米競賽，今天公布18名最終決選名單，9月27日決選，總獎金56萬元，冠軍可獲得30萬元；過去曾有嚴選米冠軍到新北市拍賣，賣出每公斤3萬6000元的史上最高出價，近年也有參賽者赴日本參加「米‧食味分析競賽」獲獎。

宜蘭是全台灣唯一稻作1年1期的縣市，栽種面積約1.1萬公頃，去年產量約7.3萬公噸，單是公糧收購價年產值就達到17億元；縣府農業處指出，宜蘭下半年常遭遇颱風、東北季風，不適合耕作，但土壤也因此適當休息，肥力得以保存，稻米品質非常好。

縣府2018年開始舉辦嚴選優質米競賽，選出縣內優良的稻米。縣長林姿妙表示，2020年宜蘭曾和新北市合作，帶當年嚴選米的前三名到新北拍賣，冠軍拍出每公斤3萬6000元的史上最高價；去年、大前年農民葉力嘉、劉凱涵帶著嚴選米赴日參賽，獲得特別優秀賞，深獲日本採購通路商好評。

縣農會理事長李竹村指出，競賽祭出56萬元總獎金，冠軍30萬元，特選2名各10萬元，優選5名各10萬元，人氣獎1名1萬元；今年新增參賽者須符合產銷履歷驗證或有機驗證，36名農民報名，經過6月一連串考驗篩選，選出18人進入決賽階段。

決賽名單如下：礁溪鄉游勝文、吳錦坤、黃正為；三星鄉簡桂賢；冬山鄉劉耀群、馬慶任；羅東鎮李明聰、簡火順、戴坤星、鄭聰琳；壯圍鄉張凰聿、藍耀毅；五結鄉方福在；宜蘭市劉國順、劉文章、楊勝博、葉錫濱、羅粨穗。