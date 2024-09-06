台東縣府局處花300萬出國考察 人事處長「返國後隔天退休」惹議

台東縣社會處6月辦理歐洲參訪社福相關機構考察交流，其中除社會處長外，另有已退休的前人事處長、主計處長等局處長，以及相關職員共12人；未料，人事處長返國後隔天退休，議員質疑社福考察關人事及主計何事？且出國費用使用花東基金300萬元，批社會觀感不佳，有慰勞畢旅之嫌。

縣府回應指出，這項歐洲參訪活動，主要是深化及提升台東地區社會福利政策，各級政府機關組織代表團前往先進國家進行觀摩與參訪，學習其優秀的制度與設施；主計與人事人員的參加，希望未來相關經費能有效運用與人力資源的精確配置，至於參訪經費是花東基金，提報計畫獲得中央核定支持。

12人考察團於6月6日至18日赴歐洲先進國家進行社福相關機構考察交流，團員包括社會處長陳淑蘭、人事處長張文馨及主計處長廖美鳳等人，但張文馨卻於返國隔天退休，引來議員林參天質疑其考察合理性及必要性，並認為使用花東基金費用出國，民眾感受非常不舒服，錢應該用在刀口上。

議會今天舉行臨時會，議員林參天質詢審計追加預算時，質詢主計處長廖美鳳表示，縣內很多比出國考察更急迫需要的經費使用，例如警消人員的裝備加強提升、學校孩子與師生的教育補助，還有醫療量能的提升等等，他實在不懂人事和主計關社福何事？人事處長出國回來就退休，有慰勞畢旅之嫌，縣民都看在眼裡。