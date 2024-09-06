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基隆正光里民會堂變社區健身房 跑步機、訓練台設備全

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
位七堵火車站3樓的正光里活動中心，將改建為「基隆市七堵社區健身中心」，設備齊全，近期試營運。圖／基隆市政府提供
位七堵火車站3樓的正光里活動中心，將改建為「基隆市七堵社區健身中心」，設備齊全，近期試營運。圖／基隆市政府提供

基隆市長謝國樑今透過網路直播，分享社區健身房措施，位七堵火車站3樓的正光里活動中心，將改建為「基隆市七堵社區健身中心」，近期將落成試營運。有新款跑步機、全功能訓練台、自由重量區和高端力量訓練設備等設備齊全，將規畫針對長者、身心障礙朋友與經濟弱勢家庭的優惠措施。

謝國樑說，市府透過追加預算為喜好健身運動、卻苦無場地健身的市民，推動社區健身房計畫，目前籌設中有七堵火車站周圍及國家新城地區兩處。七堵社區健身房8月7日開工，預定工期80日，至今進度超前已達69.64%。

已建置新款的跑步機、全功能訓練台、自由重量區和高端力量訓練設備，採用科技設計，滿足各種健身需求，滿足力量訓練、有氧運動的健身目的。場館還設有專門的TRX懸吊訓練區域，透過調整身體的角度和姿勢，對不同肌肉群的人可強化和訓練。

謝國樑提醒，現階段社區健身房設置，未規畫淋浴空間，主要是這項室內設施的定位，是希望讓健身房周邊的住家社區使用後，即迅速返家盥洗，進入採用AI人臉辨識系統，增強場館的管理及安全性。

至於開放時段與票價，協力廠商救國團執行長李侑錫表示，現階段暫定上午8時至夜間8時，如有必要未來將視營運情況調整，健身房單次入場 每人50元，月票每月1000元，65歲以上長者每人25元。另有專屬空間的室內教學區，以木地板施作，會安排有氧及瑜珈等教學活動，每堂課程150至500元不等。

目前的規畫包括身心障礙朋友（含陪同者1人）使用全時段免費；65歲以上長者在不分平假日的上午8時至10時以及平日的下午2時至4時可免費使用；只要出具低收入戶證明，不分平假日的上午8時至10時也能免費健身。以上票價部分會在試營運前再正式對外公告，未來視營運情形，也會比照其他縣市進行滾動式調整。

位七堵火車站3樓的正光里活動中心，將改建為「基隆市七堵社區健身中心」，設備齊全，近期試營運。圖／基隆市政府提供
位七堵火車站3樓的正光里活動中心，將改建為「基隆市七堵社區健身中心」，設備齊全，近期試營運。圖／基隆市政府提供

健身房 火車站 謝國樑

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