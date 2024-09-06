聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東伴手禮店遭棄單1萬顆綠豆碰！降價求售…民眾2小時愛心掃光
台東市有一家知名伴手禮店，秋節前幫客戶製作了1萬顆綠豆碰，未料，出貨前卻遭到棄單，業者急得上網求援，並以原價五分之一的價格求售，民眾展現愛心，2個小時就把綠豆碰掃光，分送親朋好友，讓業者揪感心。
業者說，上網求援把原本每顆要50元的綠豆碰，改為1顆10元，希望吸引散客上門解決這些被棄單的食品；原本只想把損失降到最低，但是許多朋友及老顧客紛紛上門及電話關心，並伸出援手購買，公司員工感受到溫暖。
這間位於市區的伴手禮店，因應中秋節客戶要求，製作了1萬顆綠豆碰，併將2顆綠豆椪包裝訂，原本業者開心準備出貨，不料，客戶卻以入單未完成為理由棄單，讓業者嚇一大跳，憂心這批新鮮食材及心血恐付諸流水。
業者上網求援，沒想到訊息一PO網，民眾反應熱烈，不只散客一次就買幾百顆，更有人一次購買上千顆要分送親友品嘗，2個小時，1萬顆綠豆碰就賣完，還有人撲空，業者只得趕緊將貼文下架，也感受到民眾的超有愛心。
市民代表王泰捷表示，他看到臉書訊息，立馬就去詢問訂購，但所剩不多，買了200顆送好友。池上鄉長林建宏說，他買來要分送文健站長輩，也希望不要有棄單的行為，這對業者而言是非常困擾，還好台東人還是很溫暖。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言