台東伴手禮店遭棄單1萬顆綠豆碰！降價求售…民眾2小時愛心掃光

台東市有一家知名伴手禮店，秋節前幫客戶製作了1萬顆綠豆碰，未料，出貨前卻遭到棄單，業者急得上網求援，並以原價五分之一的價格求售，民眾展現愛心，2個小時就把綠豆碰掃光，分送親朋好友，讓業者揪感心。

業者說，上網求援把原本每顆要50元的綠豆碰，改為1顆10元，希望吸引散客上門解決這些被棄單的食品；原本只想把損失降到最低，但是許多朋友及老顧客紛紛上門及電話關心，並伸出援手購買，公司員工感受到溫暖。

這間位於市區的伴手禮店，因應中秋節客戶要求，製作了1萬顆綠豆碰，併將2顆綠豆椪包裝訂，原本業者開心準備出貨，不料，客戶卻以入單未完成為理由棄單，讓業者嚇一大跳，憂心這批新鮮食材及心血恐付諸流水。

業者上網求援，沒想到訊息一PO網，民眾反應熱烈，不只散客一次就買幾百顆，更有人一次購買上千顆要分送親友品嘗，2個小時，1萬顆綠豆碰就賣完，還有人撲空，業者只得趕緊將貼文下架，也感受到民眾的超有愛心。