快訊

《型男大主廚》曾國城「夜市插隊」？ 節目公開畫面打臉

台東伴手禮店遭棄單1萬顆綠豆碰！降價求售…民眾2小時愛心掃光

陳珮琪、黃珊珊抵北所 給柯文哲送會客菜還帶「這兩本書」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東伴手禮店遭棄單1萬顆綠豆碰！降價求售…民眾2小時愛心掃光

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東市有一家知名伴手禮店，秋節前幫客戶製作了1萬顆綠豆碰，未料，出貨前卻遭到棄單。記者尤聰光／攝影
台東市有一家知名伴手禮店，秋節前幫客戶製作了1萬顆綠豆碰，未料，出貨前卻遭到棄單。記者尤聰光／攝影

台東市有一家知名伴手禮店，秋節前幫客戶製作了1萬顆綠豆碰，未料，出貨前卻遭到棄單，業者急得上網求援，並以原價五分之一的價格求售，民眾展現愛心，2個小時就把綠豆碰掃光，分送親朋好友，讓業者揪感心。

業者說，上網求援把原本每顆要50元的綠豆碰，改為1顆10元，希望吸引散客上門解決這些被棄單的食品；原本只想把損失降到最低，但是許多朋友及老顧客紛紛上門及電話關心，並伸出援手購買，公司員工感受到溫暖。

這間位於市區的伴手禮店，因應中秋節客戶要求，製作了1萬顆綠豆碰，併將2顆綠豆椪包裝訂，原本業者開心準備出貨，不料，客戶卻以入單未完成為理由棄單，讓業者嚇一大跳，憂心這批新鮮食材及心血恐付諸流水。

業者上網求援，沒想到訊息一PO網，民眾反應熱烈，不只散客一次就買幾百顆，更有人一次購買上千顆要分送親友品嘗，2個小時，1萬顆綠豆碰就賣完，還有人撲空，業者只得趕緊將貼文下架，也感受到民眾的超有愛心。

市民代表王泰捷表示，他看到臉書訊息，立馬就去詢問訂購，但所剩不多，買了200顆送好友。池上鄉長林建宏說，他買來要分送文健站長輩，也希望不要有棄單的行為，這對業者而言是非常困擾，還好台東人還是很溫暖。

業者急得上網求援，並以原價五分之一的價格求售，台東民眾展現愛心，2個小時就把綠豆碰掃光，分送親朋好友，讓業者揪感心。圖／讀者提供
業者急得上網求援，並以原價五分之一的價格求售，台東民眾展現愛心，2個小時就把綠豆碰掃光，分送親朋好友，讓業者揪感心。圖／讀者提供

伴手禮 客戶 愛心

延伸閱讀

看過來！中秋節彰化縣有5鄉鎮市將停收垃圾

中秋節限定古早味月餅 61年老店彰化「興安珍」不賣了

池上毛筆手寫路牌不符規定 鄉長：錯了就改

交通部講話了！池上鄉公所將找經費更換「書法路牌」

相關新聞

宜蘭羅東轉運站、2300通勤月票啟用

宜蘭羅東轉運站今投入營運，是溪南地區重要的交通樞紐，縣長林姿妙昨主持開幕典禮也宣布，宜蘭通勤月票2300方案昨天啟用，包...

基隆正光里民會堂變社區健身房 跑步機、訓練台設備全

基隆市長謝國樑今透過網路直播，分享社區健身房措施，位七堵火車站3樓的正光里活動中心，將改建為「基隆市七堵社區健身中心」，...

台東伴手禮店遭棄單1萬顆綠豆碰！降價求售…民眾2小時愛心掃光

台東市有一家知名伴手禮店，秋節前幫客戶製作了1萬顆綠豆碰，未料，出貨前卻遭到棄單，業者急得上網求援，並以原價五分之一的價...

人生首場也是末場 癌末婦病房辦畫展 圓夢離世

63歲張姓婦人5年前發現罹癌，為轉移化療帶來的疼痛，開始自學繪畫，用藝術療癒身心，筆觸細膩動人。近日癌末入住花蓮門諾醫院...

影／縣長盃星光歌唱大賽新增《天清．宜蘭》組 不限年齡唱紅這首歌

宜蘭愛好唱歌者的年度盛事「縣長盃星光歌唱大賽」今年共分7組比賽，特別新增「天清宜蘭組」，組名是宜蘭資深音樂人謝文德老師製...

消防救災也可以國際交流 英僑服務處長參訪宜蘭災變中心

英國在台辦事處子單位英僑服務處長何永海今天上午拜訪宜蘭縣消防局，到消防局4樓災害應變中心了解縣內防災機制，與局長徐松奕交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。