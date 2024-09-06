宜蘭羅東轉運站、2300通勤月票啟用

宜蘭羅東轉運站今投入營運，是溪南地區重要的交通樞紐，縣長林姿妙昨主持開幕典禮也宣布，宜蘭通勤月票2300方案昨天啟用，包含1800宜蘭通勤月票與1200基北北桃都會通，只要持有身分證均可申請，暢遊雙北、桃園、基隆與宜蘭的公共運輸。

縣府交通處指出，原有的羅東臨時轉運站每年旅次約500萬人，是縣內量能最大轉運站，因土地租約到期，加上靠近火車站交通壅擠，2018年規畫設計新轉運站，2021年開工，今年4月完工，耗資10.63億元，中央補助4.85億元，餘下縣府自籌。

新轉運站位於光榮路東側，一樓設有12席國道客運月台與4席市區公車月台，國道客運包含葛瑪蘭、首都、大都會、國光、統聯5家客運公司共9條路線，市區公車則有21條路線，二樓是商辦，未對外開放；地下車位包含498個汽車位與1202個機車位，汽車每半小時10元，12小時最高50元，機車1天20元，月租方案汽車1200元、機車400元。

宜蘭通勤月票2300方案昨天也上路，包含1800宜蘭通勤月票與1200基北北桃都會通，適用範圍1800方案的北宜國道客運、公路客運、市區公車與鐵路，以及1200方案的基北北桃國道客運、公路客運、市區公車、捷運、鐵路及Youbike等，採取雙卡登記，較單卡節省2億元預算。

交通處表示，民眾持身分證到國道客運售票處就可辦理，不限宜蘭縣民。首購族須購買1800與1200兩張票卡，繳納3000元，第二個月開始轉為2300方案，每月扣2300元；若此前就有使用1800月票超過20天、1200月票超過4天，則可直接申請2300方案。