快訊

早知會被羈押？柯文哲預錄影片向支持者喊話：照顧好自己

柯文哲涉京華城弊案遭羈押禁見 民眾黨聲明回應

開綠燈？傳烏軍用長程飛彈能擊中大部分俄軍戰機和基地 白宮發聲了

影／縣長盃星光歌唱大賽新增《天清．宜蘭》組 不限年齡唱紅這首歌

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
縣長林姿妙與謝文德老師一起合唱《天清．宜蘭》這首歌，歡迎大家報名參加歌唱大賽，一起傳唱。記者戴永華／攝影
縣長林姿妙與謝文德老師一起合唱《天清．宜蘭》這首歌，歡迎大家報名參加歌唱大賽，一起傳唱。記者戴永華／攝影

宜蘭愛好唱歌者的年度盛事「縣長盃星光歌唱大賽」今年共分7組比賽，特別新增「天清宜蘭組」，組名是宜蘭資深音樂人謝文德老師製作的歌曲《天清．宜蘭》，這首歌容易唱且旋律好聽，把宜蘭人情感與地景人文充分融合，感動人心，歡迎大家傳唱，本月11日起至13日報名，各組第一名獎金1萬8800元禮券

縣長盃歌唱大賽每年都吸引大批愛好歌唱者報名，一早就排隊搶名額。縣政府社會處今天在記者會表示，比賽10月12日至15日初賽、19日及10月20日決賽，在佛光山蘭陽別院13樓大會堂舉行，下周三在宜蘭縣政府社會處開放報名3天

今年特別新增「天清宜蘭組」，縣府在記者會中邀請製作此歌曲的宜蘭資深音樂人謝文德老師示範演唱《天清．宜蘭》，歌詞描繪宜蘭人有著如青蔥般翠綠的生命力，也有如礁溪溫泉般的熱情與人情味，更有著蘇澳海港可以包容一切的胸襟，寫出宜蘭人不畏風雨的草根精神，積極溫暖的力量，安撫人心。

縣長林姿妙與議員也跟著謝文德齊唱，林姿妙表示，愛唱歌的人健康，不但能唱出好心情還能交到好朋友，促進心肺功能、增強記憶力、預防失智有助益，身心靈都能獲得舒暢，邀請縣內喜愛唱歌的朋友作伙來唱歌。

歌唱大賽分7組，500位名額，天清宜蘭組不限報名年齡40人，演唱指定歌曲；青春洋溢組16歲至35歲，50人；神采飛揚組36歲至50歲，50人；活力四射組51歲至64歲，130人；長青不老組65歲至74歲，130人；智慧銀光組75歲以上，50人；勁勇無限組領有身心障礙證明者，50人。

各組冠軍得主可獲得獎盃1座及1萬8800元聯合勸募禮券，第二名1萬2千，第三名1萬，第四名8千，第五名6千，第六名3千元禮券，另有美聲獎2千元禮券。

宜蘭「縣長盃星光歌唱大賽」共分7組比賽，特別新增「天清宜蘭組」，不分年齡層要把《天清．宜蘭》這首歌唱紅大街小巷。記者戴永華／攝影
宜蘭「縣長盃星光歌唱大賽」共分7組比賽，特別新增「天清宜蘭組」，不分年齡層要把《天清．宜蘭》這首歌唱紅大街小巷。記者戴永華／攝影
宜蘭「縣長盃星光歌唱大賽」共分7組比賽，特別新增「天清宜蘭組」，不分年齡層要把《天清．宜蘭》，縣長林姿妙歡迎大家都來唱歌。記者戴永華／攝影
宜蘭「縣長盃星光歌唱大賽」共分7組比賽，特別新增「天清宜蘭組」，不分年齡層要把《天清．宜蘭》，縣長林姿妙歡迎大家都來唱歌。記者戴永華／攝影
宜蘭「縣長盃星光歌唱大賽」共分7組比賽，特別新增「天清宜蘭組」，不分年齡層要把《天清．宜蘭》這首歌唱紅大街小巷。記者戴永華／攝影
宜蘭「縣長盃星光歌唱大賽」共分7組比賽，特別新增「天清宜蘭組」，不分年齡層要把《天清．宜蘭》這首歌唱紅大街小巷。記者戴永華／攝影

宜蘭 林姿妙 禮券

延伸閱讀

羅東新轉運站明投入營運 地下二層提供上千汽機車位

相關新聞

影／縣長盃星光歌唱大賽新增《天清．宜蘭》組 不限年齡唱紅這首歌

宜蘭愛好唱歌者的年度盛事「縣長盃星光歌唱大賽」今年共分7組比賽，特別新增「天清宜蘭組」，組名是宜蘭資深音樂人謝文德老師製...

消防救災也可以國際交流 英僑服務處長參訪宜蘭災變中心

英國在台辦事處子單位英僑服務處長何永海今天上午拜訪宜蘭縣消防局，到消防局4樓災害應變中心了解縣內防災機制，與局長徐松奕交...

搭配基隆捷運施工 基市府一併開闢五堵站聯外道路

基隆市政府今天召開「基隆捷運推動專案小組」會議，討論五堵捷運站施工所需配合開闢的計畫道路等議題，秘書長方定安表示，五堵倉...

暢遊北北基桃宜！宜蘭通勤月票2300吃到飽方案啟用 不限縣民都可購買

宜蘭通勤月票預告多時的2300北宜吃到飽方案經過多次計畫修正，今天終於啟用，包含原本的1800方案與1200基北北桃都會...

羅東新轉運站明投入營運 地下二層提供上千汽機車位

耗資10.63億元的宜蘭縣羅東新轉運站明（6）日終於要投入運轉，縣府今天舉辦開幕典禮。新轉運站包含地上二層、地下二層，地...

人生第一場也是最後一場 癌末婦門諾安寧病房辦畫展笑離人世

花蓮縣63歲張姓婦人5年前發現罹癌，為了轉移化療帶來的疼痛，開始自學繪畫，用藝術療癒身心，筆觸細膩動人。近日癌末入住門諾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。