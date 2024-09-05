影／縣長盃星光歌唱大賽新增《天清．宜蘭》組 不限年齡唱紅這首歌

宜蘭愛好唱歌者的年度盛事「縣長盃星光歌唱大賽」今年共分7組比賽，特別新增「天清宜蘭組」，組名是宜蘭資深音樂人謝文德老師製作的歌曲《天清．宜蘭》，這首歌容易唱且旋律好聽，把宜蘭人情感與地景人文充分融合，感動人心，歡迎大家傳唱，本月11日起至13日報名，各組第一名獎金1萬8800元禮券。

縣長盃歌唱大賽每年都吸引大批愛好歌唱者報名，一早就排隊搶名額。縣政府社會處今天在記者會表示，比賽10月12日至15日初賽、19日及10月20日決賽，在佛光山蘭陽別院13樓大會堂舉行，下周三在宜蘭縣政府社會處開放報名3天

今年特別新增「天清宜蘭組」，縣府在記者會中邀請製作此歌曲的宜蘭資深音樂人謝文德老師示範演唱《天清．宜蘭》，歌詞描繪宜蘭人有著如青蔥般翠綠的生命力，也有如礁溪溫泉般的熱情與人情味，更有著蘇澳海港可以包容一切的胸襟，寫出宜蘭人不畏風雨的草根精神，積極溫暖的力量，安撫人心。

縣長林姿妙與議員也跟著謝文德齊唱，林姿妙表示，愛唱歌的人健康，不但能唱出好心情還能交到好朋友，促進心肺功能、增強記憶力、預防失智有助益，身心靈都能獲得舒暢，邀請縣內喜愛唱歌的朋友作伙來唱歌。

歌唱大賽分7組，500位名額，天清宜蘭組不限報名年齡40人，演唱指定歌曲；青春洋溢組16歲至35歲，50人；神采飛揚組36歲至50歲，50人；活力四射組51歲至64歲，130人；長青不老組65歲至74歲，130人；智慧銀光組75歲以上，50人；勁勇無限組領有身心障礙證明者，50人。