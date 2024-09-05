消防救災也可以國際交流 英僑服務處長參訪宜蘭災變中心

英國在台辦事處子單位英僑服務處長何永海今天上午拜訪宜蘭縣消防局，到消防局4樓災害應變中心了解縣內防災機制，與局長徐松奕交換意見。消防局指出，這次參訪建立起兩造的聯繫窗口，今後英僑服務處接獲在台英人報案，或消防局救災時遇到外籍人士，都可以快速尋求協助。

英僑服務處（British Assistance and Services Officer）隸屬於英國在台辦事處（British Office Taipei），主掌在台英僑業務，現任處長何永海（Mr. Gareth Howell）2017年起加入英國外交及國協事務部，2020年10月擔任英僑服務處長至今。

宜縣消防局表示，英僑服務處去年開始拜訪各縣市消防局、海巡署等單位，強化與各救難單位的聯繫，今年403地震時傳出有英國人在花蓮失聯，服務處當時詢問東部各縣市，也和宜蘭縣消防局建立起初步聯繫，也成為這次參訪的契機。

何永海與英僑服務處組長陳意慈（Miss. Anthea Chen）今天上午10時半許抵達消防局，到4樓災害應變中心參訪，了解縣內救災機制與整備狀況，和徐松奕交換意見，並互贈紀念品，11時半許離開。

消防局表示，這次參訪最重要的結論是建立兩邊聯繫的窗口，英僑服務處若接到在宜蘭英國人的救災報案，可以馬上轉給119，消防局救災時遇到英國人或其他外國人，有語言溝通等問題，也可以請服務處協助；以宜蘭為例，衝浪聖地頭城外澳不時接到外籍人士的救災報案，今後可以更有效的處理。