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花蓮富里鄉幸福巴士路線延伸 搭乘人次成長8成6

中央社／ 花蓮縣5日電

花蓮富里鄉幸福巴士計畫自2021年啟動，由羅山社區發展協會承辦，去年起鄉公所參與合作推行，路線延伸至池上，今年1至7月服務累計1萬7000多人次，與去年相比成長率達86.33%。

富里鄉長江東成表示，幸福巴士計畫廣受鄉親歡迎，為進一步精進服務模式與調整合作狀況，鄉公所日前召集相關單位進行討論及輔導會議，包括縣政府交通科、交通部公路局台北區監理所花蓮監理站站長李明正、東部區域運輸發展研究中心計畫主持人陳正杰、鼎漢國際工程顧問公司、羅山社區發展協會及各相關單位團隊參與會議。

江東成指出，今年營運亮點為服務範圍的擴展，幸福巴士現已服務至台東縣池上鄉。根據報表顯示，自路線延伸營運以來，從今年4月至7月，幸福巴士（台東線）的行駛總公里數達到2523公里、服務314人次。透過鄉公所的持續推廣與宣導，今年1月至7月的總行駛公里數達9萬4076公里、服務人次累計達1萬7055人次，相較去年，服務人次成長率達86.33%、行駛公里數成長率更是高達123.85%。

江東成表示，幸福巴士計畫的持續擴展，讓鄉內鄉親享有更加便利的交通選擇，隨著服務進一步延伸，幸福巴士不僅連結鄉村生活圈，更提升了鄉親的生活品質，實現交通福利的最大化。也感謝各相關單位的大力支持，促使這項福利政策得以順利執行。

另外，花蓮縣政府以富里鄉幸福巴士計畫，提名參加2024年「台灣健康城市暨高齡友善城市獎-富里有愛、暢行無礙」，目前已入圍第3階段實地訪查程序，評審深入瞭解幸福巴士的營運現況及服務模式，展現公私部門跨域合作的成果，為富里鄉邁向更健康友善的社區交通發展奠定基礎。

巴士 花蓮縣政府

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