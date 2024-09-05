搭配基隆捷運施工 基市府一併開闢五堵站聯外道路

基隆市政府今天召開「基隆捷運推動專案小組」會議，討論五堵捷運站施工所需配合開闢的計畫道路等議題，秘書長方定安表示，五堵倉儲區現況沒有聯外道路，基於捷運五堵站及基隆科技園區的計畫推動期程及經費考量，基市府將搭配捷運施工一併開闢為車站聯外道路，兩側預留林蔭空間作為捷運進入基隆市第一站的新都會意象。

市府交通處長王圳宏指出，基於未來基隆捷運營運階段的調度需求，捷運五堵站北側將增設一股避車用的軌道線，再加上南北雙向的兩股軌道線，此路段將有三股軌道線，因此捷運高架橋梁寬度達17公尺，加上後續捷運結構體兩側向外延伸6公尺的禁建規定，初步規畫至少30公尺寬的都市計畫道路，兼作為五堵站及軌道所需用地。

王圳宏說，一來可節省兩者的公共設施用地範圍，二來搭配都市設計指定道路兩側建築物的退縮空間以增加綠美化環境的面積，進而塑造宜居休閒的林蔭大道意象。

基隆河谷廊帶產業鏈沿著台北南港、新北汐止、保長坑，至五堵、百福、六堵、七堵、八堵進入基隆市港，基隆台北間首都共同生活圈已成型，基隆捷運將對基隆市帶來產業、人口的結構改變，基隆市府將以捷運緊密結合都市計畫與產業政策，引導五堵發展成為基隆科技園區。

方定安說，基隆市多屬丘陵河谷地形，腹地有限，且早期市區街道配置缺乏整體景觀規畫，導致道路空間略顯狹窄，相較之下，五堵地勢開闊平坦，市府因應捷運建設與長遠都市發展，以整體開發方式同步闢建公共設施。

方定安指出，基隆科技園區可以承接台北南港、內湖及新北汐止等科技園區因用地不足，市府全力推動園區內的各項基礎建設，將基隆科技園區型塑成為高品質研發、生產、工作、生活與休閒於一區域的人性化環境，藉以吸引高科技產業與科技人才進駐，建立發展基地並促進基隆在地就業與產業升級。