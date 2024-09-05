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台東洛神葵出現二點小綠葉蟬為害 籲防治媒介昆蟲

中央社／ 台東縣5日電

近日台東氣候高溫乾燥，卑南鄉、台東市洛神葵出現二點小綠葉蟬為害，台東區農業改良場呼籲農民防治媒介昆蟲，才可有效避免病害傳播。

農業部台東區農業改良場今天發布訊息公告，因天氣乾燥台東區農業改良場，最近發現卑南鄉、台東市等地區洛神葵二點小綠葉蟬為害，傳播植物菌質體病害，出現葉片黃化捲曲症狀。

為降低蟲害傳播植物菌質體影響洛神葵生長造成損失，呼籲農友加強巡視田區，若發現新梢黃化捲曲時，應及時採取防治措施，以減少損失。

台東區農業改良場表示，二點小綠葉蟬為半翅目葉蟬科，卵孵化後，若蟲與成蟲棲息於葉背吸食汁液，密度高時移至葉面取食，造成被害組織捲曲、發育不良。二點小綠葉蟬除了直接吸食組織汁液為害外，也是傳播植物菌質體病害的媒介昆蟲，經取食罹病株汁液同時將植物菌質體攝入體內，再移動至健康植株取食，菌質體隨唾液注入植株維管束（篩管）傳播。

台東區農業改良場表示，若未即時抑制二點小綠葉蟬傳播為害，會造成花器發育不良、果萼瘦小，嚴重時甚至導致洛神葵產量減少50%以上。植物菌質體目前尚無藥劑防治，惟有防治媒介昆蟲，才可有效避免病害傳播。

台東 農業部 農民

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