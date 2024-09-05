8間廁所造價逾千萬遭質疑 台東縣府：6星級示範公廁

台東縣政府在台東市公車轉運站計畫興建1棟平房式公廁，裡面8間廁所，預算約1500萬元，民代批造價離譜。台東縣政府環保局長郭建成表示，計畫興建智慧型6星級示範公廁。

台東縣議會目前進行臨時會，審查各局處追加預算，今天審查環保局預算，民進黨籍縣議員黃治維表示，台東轉運站正在興建中的公共廁所約30坪，且是1樓平房，沒有特別材料內部只有8間廁所，竟然要新台幣1000多萬元，「這樣合理嗎？」

環保局長郭建成回答表示，這是縣政府好不容易向中央爭取到的示範公廁經費，因舊站是台東的觀光門面，遊客很多，所以選在此處興建6星級公廁，雖然只有8間廁所，但全部採用智慧化設備，未來完工後，一定可以帶給大家不同感受。

黃治維聽了後說，以這種簡單的平房隔8間廁所，就算用最高檔的馬桶，用不到300萬就可以蓋了，除非這間公廁是建築大師的設計作品，就有可能花掉1000多萬元，但他看過設計圖，他女兒就可以畫出來了。

爭議的公廁位於台東轉運站東側的原有草地，目前已搭起工程圍籬，寫著「台東進行式」、「舊站特區示範公廁」，根據計畫資料，建坪均30坪，預計興建地上1層的建築物，今年6月開工，目前已打地基架鋼筋，預定工期到10月25日，經費來源是中央補助1345萬元，縣政府自籌255萬元，工程決標金額1348萬元，不含設計監造費用100多萬元。