快訊

雨勢升級雨區擴大！6縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

新竹「恐怖計程車」復出理由曝 車行今急解約！警也頭痛：目前無解

羈押攻防範圍確定！保障柯文哲防禦權 邵琇珮、彭振聲證詞不能審

國際脊髓損傷日 花蓮慈濟醫院辦活動盼社會關懷

中央社／ 花蓮縣5日電

花蓮慈濟醫院關懷脊髓損傷病友逾50年，在今天國際脊髓損傷日舉辦「脊髓損傷日」活動，希望喚起社會大眾，關懷並重視脊髓損傷者生活及就醫環境，給予公平、包容的對待。

國際脊髓協會（ISCoS）宣布9月5日為脊髓損傷日（SCI-Day），並積極關注脊損傷患者及提高民眾意識。脊髓損傷帶來的不僅是無法行走，傷友還必須面對心理、社會以及工作等相關問題。

花蓮慈濟醫院東區脊髓損傷醫療重建中心透過「愛要脊時，讓生命發光發熱」活動，希望能為傷友及其家人帶來陽光。慈濟醫療法人副執行長郭漢崇、院長林欣榮、脊髓損傷照護團隊等都到場祝福，花蓮縣脊髓損傷福利協會及傷友也熱情響應。

郭漢崇表示，慈濟關懷脊髓損傷病友已超過50年，慈濟醫療法人去年成立「慈濟醫療志業脊髓損傷醫療重建中心」，並在花蓮、大林、台北、台中4大院區成立東區、南區、北區及中區中心，提供關懷、重建、復健及照護等4大服務，希望友善就醫環境，不僅神經生理肢體上的治療與復健，還有心理的重建，以及慈善支援，陪伴傷友勇敢走出社會。

林欣榮則分享過去百年來，全球神經醫學界一直努力在為脊損傷友尋找新療法，最早有在美國的楊詠威醫師提出細胞療法，花蓮慈濟醫院神經外科團隊已努力20多年，從G-CSF幹細胞療法到以自體骨髓間質幹細胞回輸手術，現今已是一個中西醫復健的跨醫療團隊。

除了細胞療法，還引進脊髓電刺激，透過晶片植入，經由神經電刺激和復健訓練活化大腦與脊髓中樞神經連結，再以高科技復健機器人幫助病人訓練站立與行走，累積許多成功個案。

花蓮慈濟醫院指出，自民國78年在院內成立脊髓損傷病友聯誼會，鼓勵並陪伴脊髓傷病友與家屬面對癱瘓人生。今年5月並發展成脊髓損傷醫療重建中心，在全台慈濟醫院都設有服務據點，整合神經外科、骨科、泌尿、腸胃、中醫等科別，提供全台脊髓傷友友善就醫環境。

郭漢崇表示，國際脊髓損傷日希望喚起社會大眾對脊髓損傷患者權益的重視，讓他們有更好的身心重健，都能回歸社會。

復健 慈濟 花蓮

延伸閱讀

慰勞「曬月亮」的人 慈濟顏博文執行長帶隊感恩臺鐵花蓮段辛勞搶修人員

劉謙驚傳罹患零期肺腺癌 醫師：早期無症狀死亡率高

花蓮慈濟出招！ 用便當、紀念品「留」下原民癌篩

健康台灣委員會21日登場 健保永續、基層護理工作將討論

相關新聞

暢遊北北基桃宜！宜蘭通勤月票2300吃到飽方案啟用 不限縣民都可購買

宜蘭通勤月票預告多時的2300北宜吃到飽方案經過多次計畫修正，今天終於啟用，包含原本的1800方案與1200基北北桃都會...

羅東新轉運站明投入營運 地下二層提供上千汽機車位

耗資10.63億元的宜蘭縣羅東新轉運站明（6）日終於要投入運轉，縣府今天舉辦開幕典禮。新轉運站包含地上二層、地下二層，地...

人生第一場也是最後一場 癌末婦門諾安寧病房辦畫展笑離人世

花蓮縣63歲張姓婦人5年前發現罹癌，為了轉移化療帶來的疼痛，開始自學繪畫，用藝術療癒身心，筆觸細膩動人。近日癌末入住門諾...

突現身基隆地院引揣測 謝國樑：參加少年事件聯繫會報

東岸商場爭議，基隆地檢署、基隆地方法院有多起官司訴訟中，罷免案也將在10月13日投票，今天上午基隆市長謝國樑突然出現基隆...

台東藍色公路 成功-綠島啟航

台東縣成功鎮公所推動藍色公路計畫，新港往返綠島航線昨天首航，結合賞鯨遊程增添觀光旅遊產值，讓東海岸及縱谷鄉鎮多一條便捷交...

1個月只募到6千元 宜蘭聯勸月餅募款待伸援

宜蘭社會福利聯合勸募基金會每年中秋前夕都會辦理月餅募款，去年募得約20萬元，今年計畫開跑1個月，卻只募得約6千元；昨邀世...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。