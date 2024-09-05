國際脊髓損傷日 花蓮慈濟醫院辦活動盼社會關懷

花蓮慈濟醫院關懷脊髓損傷病友逾50年，在今天國際脊髓損傷日舉辦「脊髓損傷日」活動，希望喚起社會大眾，關懷並重視脊髓損傷者生活及就醫環境，給予公平、包容的對待。

國際脊髓協會（ISCoS）宣布9月5日為脊髓損傷日（SCI-Day），並積極關注脊損傷患者及提高民眾意識。脊髓損傷帶來的不僅是無法行走，傷友還必須面對心理、社會以及工作等相關問題。

花蓮慈濟醫院東區脊髓損傷醫療重建中心透過「愛要脊時，讓生命發光發熱」活動，希望能為傷友及其家人帶來陽光。慈濟醫療法人副執行長郭漢崇、院長林欣榮、脊髓損傷照護團隊等都到場祝福，花蓮縣脊髓損傷福利協會及傷友也熱情響應。

郭漢崇表示，慈濟關懷脊髓損傷病友已超過50年，慈濟醫療法人去年成立「慈濟醫療志業脊髓損傷醫療重建中心」，並在花蓮、大林、台北、台中4大院區成立東區、南區、北區及中區中心，提供關懷、重建、復健及照護等4大服務，希望友善就醫環境，不僅神經生理肢體上的治療與復健，還有心理的重建，以及慈善支援，陪伴傷友勇敢走出社會。

林欣榮則分享過去百年來，全球神經醫學界一直努力在為脊損傷友尋找新療法，最早有在美國的楊詠威醫師提出細胞療法，花蓮慈濟醫院神經外科團隊已努力20多年，從G-CSF幹細胞療法到以自體骨髓間質幹細胞回輸手術，現今已是一個中西醫復健的跨醫療團隊。

除了細胞療法，還引進脊髓電刺激，透過晶片植入，經由神經電刺激和復健訓練活化大腦與脊髓中樞神經連結，再以高科技復健機器人幫助病人訓練站立與行走，累積許多成功個案。

花蓮慈濟醫院指出，自民國78年在院內成立脊髓損傷病友聯誼會，鼓勵並陪伴脊髓傷病友與家屬面對癱瘓人生。今年5月並發展成脊髓損傷醫療重建中心，在全台慈濟醫院都設有服務據點，整合神經外科、骨科、泌尿、腸胃、中醫等科別，提供全台脊髓傷友友善就醫環境。

郭漢崇表示，國際脊髓損傷日希望喚起社會大眾對脊髓損傷患者權益的重視，讓他們有更好的身心重健，都能回歸社會。