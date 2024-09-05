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暢遊北北基桃宜！宜蘭通勤月票2300吃到飽方案啟用 不限縣民都可購買

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭通勤月票去年8月上路，包含1800與750方案，2300方案經過多次計畫修正，今天啟用。本報資料照
宜蘭通勤月票去年8月上路，包含1800與750方案，2300方案經過多次計畫修正，今天啟用。本報資料照

宜蘭通勤月票預告多時的2300北宜吃到飽方案經過多次計畫修正，今天終於啟用，包含原本的1800方案與1200基北北桃都會通，可以暢遊雙北、基隆、桃園與宜蘭，採取雙卡記名認證；原本2300方案只開放宜蘭縣民申請，現在擴大到持有身分證就可登記。

宜蘭TPASS通勤月票去年8月上路，包含1800北宜國道客運、750都內通勤2種方案，當時縣府也提出2300北宜吃到飽方案，囊括國道客運、市區公車與雙北的捷運公車等等，由於效益尚不清楚，交通部要求重提，縣府多次修正計畫後，今年8月6日獲採納核定，花費1個月修改系統、整合票券，今天上路。

新的2300方案包含1800宜蘭通勤月票，與1200基北北桃都會通，適用範圍包含1800方案的北宜國道客運、公路客運、市區公車與鐵路，以及1200方案的基北北桃國道客運、公路客運、市區公車、捷運、鐵路及Youbike等；新方案採取雙卡登記，1張1800、1張1200，較單卡方案節省2億元預算。

宜縣府交通處表示，民眾持身分證到國道客運售票處就可辦理，不限宜蘭縣民。首購族須購買1800與1200兩張票卡，繳納3000元，第二個月開始轉為2300方案，每月扣2300元；若此前就有使用1800月票超過20天、1200月票超過4天，則可直接申請2300方案。

此前宜蘭縣府與交通部糾結補助款分攤問題，1800方案與1200方案總值3000元，與2300方案有700元價差，交通部認為這部分超出一般TPASS補助比例，應由縣府負擔，縣府表示這樣每年約需編列4、5000萬元預算，負擔頗重；目前兩造共識是共同分擔，視後續民眾使用狀況決定分攤金額。

住在宜蘭、到台北工作林小姐表示，自己不是宜蘭縣民，原本沒辦法買2300方案，很高興之後可以享受基北北桃到宜蘭吃到飽；不過要購買2張票卡不是很方便，另外扣款方式似乎有些複雜，上路後可能還是要花點時間搞清楚。

宜蘭2300方案包含1800月票與1200月票，可暢遊雙北、桃園、基隆、宜蘭。圖／交通處提供
宜蘭2300方案包含1800月票與1200月票，可暢遊雙北、桃園、基隆、宜蘭。圖／交通處提供
首購族須購買1800與1200兩張票卡，繳納3000元，第二個月開始轉為2300方案，每月扣2300元；若此前就有使用1800月票超過20天、1200月票超過4天，可直接申請2300方案。圖／交通處提供
首購族須購買1800與1200兩張票卡，繳納3000元，第二個月開始轉為2300方案，每月扣2300元；若此前就有使用1800月票超過20天、1200月票超過4天，可直接申請2300方案。圖／交通處提供
宜蘭縣長林姿妙今天宣布，宜蘭通勤月票2300方案今天啟用，包含1800宜蘭通勤月票與1200基北北桃都會通。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣長林姿妙今天宣布，宜蘭通勤月票2300方案今天啟用，包含1800宜蘭通勤月票與1200基北北桃都會通。記者陳敬丰／攝影

交通月票 公車 國道客運 宜蘭 火車

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