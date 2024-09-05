羅東新轉運站明投入營運 地下二層提供上千汽機車位

耗資10.63億元的宜蘭縣羅東新轉運站明（6）日終於要投入運轉，縣府今天舉辦開幕典禮。新轉運站包含地上二層、地下二層，地上一樓是月台，設置12席國道客運月台與4席市區公車月台，地下二層則是停車場，畫有498個汽車位與1202個機車位，也推出月租方案。

縣長林姿妙今天主持新轉運站開幕典禮。縣府交通處指出，原有的羅東臨時轉運站每年旅次約500萬人，是縣內量能最大的轉運站，由於土地租約到期，加上靠近火車站交通壅擠，2018年規畫設計新轉運站，2021年開工，今年4月完工，耗資10.63億元，中央補助4.85億元，餘下縣府自籌。

新轉運站位於光榮路東側，占地5386平方公尺，樓地板面積2萬9559平方公尺。轉運站一樓除了16個月台，還有國道客運售票處、候車轉乘等空間，國道客運包含葛瑪蘭、首都、大都會、國光、統聯5家客運公司共9條路線，市區公車則有21條路線；二樓是商辦，未對外開放。

營運單位葛瑪蘭客運公司以每月192萬元權利金，向縣府租用4年。總經理李俊仁表示，一樓有7處商業空間，3處已有廠商遷入，包含7-11便利超商與2家食品店，另外3處也有廠商簽約，剩下1處招租；地下車位目前汽車每半小時10元，12小時最高50元，機車1天20元，月租方案汽車1200元、機車400元。