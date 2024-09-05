快訊

2024蘋果秋季發表會10日凌晨登場 iPhone 16等10大新品預測搶先看

羈押攻防範圍確定了！保障柯文哲防禦權 檢察官今天不能提出新事證

必比登名店爆食安問題！她吃小白菜驚見蟑螂怒留負評 業者公開道歉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羅東新轉運站明投入營運 地下二層提供上千汽機車位

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
耗資10.63億元的羅東轉運站明天將投入運營，設有12個國道客運月台與4個市區公車月台，以及498個汽車位和1202個機車位。記者陳敬丰／攝影
耗資10.63億元的羅東轉運站明天將投入運營，設有12個國道客運月台與4個市區公車月台，以及498個汽車位和1202個機車位。記者陳敬丰／攝影

耗資10.63億元的宜蘭縣羅東新轉運站明（6）日終於要投入運轉，縣府今天舉辦開幕典禮。新轉運站包含地上二層、地下二層，地上一樓是月台，設置12席國道客運月台與4席市區公車月台，地下二層則是停車場，畫有498個汽車位與1202個機車位，也推出月租方案。

縣長林姿妙今天主持新轉運站開幕典禮。縣府交通處指出，原有的羅東臨時轉運站每年旅次約500萬人，是縣內量能最大的轉運站，由於土地租約到期，加上靠近火車站交通壅擠，2018年規畫設計新轉運站，2021年開工，今年4月完工，耗資10.63億元，中央補助4.85億元，餘下縣府自籌。

新轉運站位於光榮路東側，占地5386平方公尺，樓地板面積2萬9559平方公尺。轉運站一樓除了16個月台，還有國道客運售票處、候車轉乘等空間，國道客運包含葛瑪蘭、首都、大都會、國光、統聯5家客運公司共9條路線，市區公車則有21條路線；二樓是商辦，未對外開放。

營運單位葛瑪蘭客運公司以每月192萬元權利金，向縣府租用4年。總經理李俊仁表示，一樓有7處商業空間，3處已有廠商遷入，包含7-11便利超商與2家食品店，另外3處也有廠商簽約，剩下1處招租；地下車位目前汽車每半小時10元，12小時最高50元，機車1天20元，月租方案汽車1200元、機車400元。

交通處指出，原先規畫新轉運站樓頂搭建空中廊道連通羅東火車站，由於3到7樓ROT案陷入瓶頸無法施作，便在靠近傳藝路一側搭建風雨廊道做為替代，民眾可沿風雨廊道經過臨時轉運站的廊道再到火車站，雖然經過路口難免日曬雨淋，已是目前較折衷的做法。

羅東新轉運站一樓含有7處商業空間，已有3間廠商遷入，包含7-11便利超商等，另外3處有廠商簽約，還剩1處招租。記者陳敬丰／攝影
羅東新轉運站一樓含有7處商業空間，已有3間廠商遷入，包含7-11便利超商等，另外3處有廠商簽約，還剩1處招租。記者陳敬丰／攝影
原本規畫的新轉運站到火車站空中廊道，因轉運站3到7樓ROT案陷入瓶頸無法施作，改以地面的風雨廊道代替。記者陳敬丰／攝影
原本規畫的新轉運站到火車站空中廊道，因轉運站3到7樓ROT案陷入瓶頸無法施作，改以地面的風雨廊道代替。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣長林姿妙（右三）主持新轉運站開幕典禮。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣長林姿妙（右三）主持新轉運站開幕典禮。記者陳敬丰／攝影
羅東轉運站地下二層都是停車場，設有498個汽車位與1202個機車位，另外推出月租方案。記者陳敬丰／攝影
羅東轉運站地下二層都是停車場，設有498個汽車位與1202個機車位，另外推出月租方案。記者陳敬丰／攝影

停車位 國道客運 火車站 羅東

延伸閱讀

上班尖峰…板南線壓力低於標準 北捷調整班距月台擠滿人

公運路網搭配就學就醫旅遊需求 花蓮推7人座市民小巴

台中火車站乘客昨落軌 新交長今上任拍板設月台門

宜蘭縣新建羅東轉運站完工 9/6啟用

相關新聞

突現身基隆地院引揣測 謝國樑：參加少年事件聯繫會報

東岸商場爭議，基隆地檢署、基隆地方法院有多起官司訴訟中，罷免案也將在10月13日投票，今天上午基隆市長謝國樑突然出現基隆...

羅東新轉運站明投入營運 地下二層提供上千汽機車位

耗資10.63億元的宜蘭縣羅東新轉運站明（6）日終於要投入運轉，縣府今天舉辦開幕典禮。新轉運站包含地上二層、地下二層，地...

人生第一場也是最後一場 癌末婦門諾安寧病房辦畫展笑離人世

花蓮縣63歲張姓婦人5年前發現罹癌，為了轉移化療帶來的疼痛，開始自學繪畫，用藝術療癒身心，筆觸細膩動人。近日癌末入住門諾...

台東藍色公路 成功-綠島啟航

台東縣成功鎮公所推動藍色公路計畫，新港往返綠島航線昨天首航，結合賞鯨遊程增添觀光旅遊產值，讓東海岸及縱谷鄉鎮多一條便捷交...

1個月只募到6千元 宜蘭聯勸月餅募款待伸援

宜蘭社會福利聯合勸募基金會每年中秋前夕都會辦理月餅募款，去年募得約20萬元，今年計畫開跑1個月，卻只募得約6千元；昨邀世...

基隆延辦馬拉松掀風暴 謝國樑要求施偉政道歉否則提告

民進黨議員施偉政今天出示錄音檔，指控基隆城市馬拉松延期是市長謝國樑於市務會議中裁示，基隆市政今晚澄清，謝國樑並未於市務會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。