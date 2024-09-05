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人生第一場也是最後一場 癌末婦門諾安寧病房辦畫展笑離人世

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮門諾醫院團隊為癌末的張姓婦人辦圓夢畫展，張婦的兒子陳毓文陪著母親欣賞畫作。圖／門諾醫院提供
花蓮門諾醫院團隊為癌末的張姓婦人辦圓夢畫展，張婦的兒子陳毓文陪著母親欣賞畫作。圖／門諾醫院提供

花蓮縣63歲張姓婦人5年前發現罹癌，為了轉移化療帶來的疼痛，開始自學繪畫，用藝術療癒身心，筆觸細膩動人。近日癌末入住門諾醫院安寧病房，醫護團隊為她舉辦人生第一場，也是最後一場個人畫展，圓夢隔天，張姓婦人安詳離世，院方依遺願將她的畫製成明信片，送給病友和家屬，為更多患者帶來力量。

張姓婦人入住安寧病房後，告訴家人和護理師，希望將畫作製成明信片，鼓舞其他病友。為了幫已經病重的婦人圓夢，醫療團隊和時間賽跑，短短時間籌備圓夢畫展。

「張女士圓夢畫展」3日在安寧病房開展，眾人以祝福詩歌揭開序幕，20幅畫作陳列在安寧病房的走道上，身體已經十分虛弱的張姓婦人由家人陪伴，經過自己用心創作的畫作前，仔細欣賞。

她的兒子陳毓文抱著母親，止不住淚水，哽咽說「媽媽是我見過最堅強、最勇敢的生命鬥士」。他說，即使抗癌過程非常辛苦，母親從未抱怨，只希望延長和家人多一些相聚的時光，他向母親說「您辛苦了，媽媽，我愛你」，讓醫護人員都忍不住紅了眼眶。畫展結束隔天，張姓婦人4日凌晨已經安祥離世。

陳毓文說，母親5年前發現罹癌，開始作化療，為了紓緩治療過程中的疼痛，開始執起畫筆自學作畫，每一幅畫作，都有媽媽堅強對抗病魔的故事，希望藉由這些畫作，帶給他人力量。

門諾醫院血液腫瘤科醫師林斈府說，張姓婦人已無私將創作版權捐給醫院，除了在迦南病房展示，還會製作成精美明信片，致贈給需要家屬以及支持「安寧療護暨癌症防治基金」的公益朋友，透過溫暖的作品，將張女士的愛與勇敢化作祝福，傳遞給每一位需要關懷的人。

花蓮門諾醫院團隊為癌末的張姓婦人辦圓夢畫展，張婦的兒子陳毓文抱著母親說：「媽媽辛苦了，我愛你」，母子情深讓人動容。圖／門諾醫院提供
花蓮門諾醫院團隊為癌末的張姓婦人辦圓夢畫展，張婦的兒子陳毓文抱著母親說：「媽媽辛苦了，我愛你」，母子情深讓人動容。圖／門諾醫院提供
花蓮門諾醫院團隊為癌末的張姓婦人辦圓夢畫展，血液腫瘤科醫師林斈府（右4）、迦南病房護理長田濬榕（左）與張婦一家人合影。圖／門諾醫院提供
花蓮門諾醫院團隊為癌末的張姓婦人辦圓夢畫展，血液腫瘤科醫師林斈府（右4）、迦南病房護理長田濬榕（左）與張婦一家人合影。圖／門諾醫院提供
花蓮門諾醫院團隊為癌末的張姓婦人辦圓夢畫展，張婦的兒子陳毓文陪著母親欣賞畫作。圖／門諾醫院提供
花蓮門諾醫院團隊為癌末的張姓婦人辦圓夢畫展，張婦的兒子陳毓文陪著母親欣賞畫作。圖／門諾醫院提供

母親 畫作 癌症

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