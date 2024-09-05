突現身基隆地院引揣測 謝國樑：參加少年事件聯繫會報

東岸商場爭議，基隆地檢署、基隆地方法院有多起官司訴訟中，罷免案也將在10月13日投票，今天上午基隆市長謝國樑突然出現基隆地院，引發揣測。謝國樑受訪說，他是來參加基隆地院少年事件聯繫會議，關心少年案件的處理。

東岸商場爭議，NET（主富公司）提供9千萬的擔保金，基隆地院昨天要求市府暫時不得進行改建，東岸商場爭議基檢、地院有多起官司訴訟中，今天上午謝國樑卻出現在基隆地院，引發揣測。

謝國樑約在上午11點多步出基隆地方法院，他說，今天是到地院參加少年事件聯繫會議，因為牽扯很多教育、社工、少年政策等，他對少年事處理也有一些看法，也很關心少年事件的處理，特別來出席。

基隆地方法院書記官長黃士元說，今天是每年一次的少年事件聯繫會議，少年法院定期都有召開，由院長擔任主席，邀請地方首長、相關單位等出席，針對少年事件進行聯繫會議，上午市長謝國樑親自出席。