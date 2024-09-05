網傳台東美術館展覽徵人 縣府：詐騙手法已報警
台東縣最近有多個群組出現台東美術館展覽徵短期工人訊息，當民眾向台東縣政府文化處詢問相關細節時卻無這項展覽。文化處今天澄清，並未徵人，懷疑是詐騙手法，已報警處理。
和台東有關的line群組最近有貼文指稱台東美術館預計在10月15日至10月16日有展覽，徵短期工作人員8名，協助畫廊展覽，工資1天新台幣2000元。
有民眾向美術館負責單位台東縣政府文化處詢問相關細節時，文化處表示並無這項展覽，民眾及台東縣政府懷疑是詐騙手法。
台東縣政府文化處副處長劉俊毅今天上午接受媒體聯訪表示，3日下午美術館同事接到民眾電話詢問展覽徵人事宜，經清查徵人的時間內並無展覽活動，經過商討後發出澄清公告，請民眾注意不要受騙，並向警方報案。
他說，縣政府若要徵人會在公開網站公布資訊，民眾如果看到、有興趣的話，可以按照這個公部門的公告訊息聯絡。
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