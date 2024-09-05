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南橫霧鹿段護坡施工無法另闢便道 即起至年底交管

中央社／ 台東縣5日電

南橫公路台東端霧鹿路段進行護坡工程，因路面狹窄無法另闢便道，自今天起至12月31日實施道路雙向管制。

公路局南區養護工程分局關山工務段貼出公告，台東縣海端鄉台20線180K+855～181K+067路段（霧鹿天龍飯店附近）進行上邊坡自由型格框護坡等施工，以提升道路通行安全。

由於施工路段路幅狹窄，工區位置坡面陡峭且腹地不足，無法闢設施工便道，考量材料吊運及移動式起重機等施工機具須佔用道路方能施作，9月5日至12月31日，每天早上8時開始至下午5時實施道路雙向管制。

關山工務段長林進芳今天上午告訴中央社記者，管制時間每週一至週日上午8時至11時30分及下午1時至5時，管制時段每次放行10分鐘，中午11時30分至下午1時不管制；週五、週日下午3時後不管制。

林進芳表示，如遇到人員須緊急就醫等緊急狀況，可通知管制人員或電洽關山工務段，將緊急清理道路後開放通行。

實施道路管制期間，請用路民眾遵照交通指揮人員的管制引導，管制及放行時段後續將依現場施工狀況滾動調整，以提供用路人更佳行車品質；提醒有意上山遊客事先查詢道路管制時間與山區路況，若下雨會有濃霧影響行車視距，呼籲用路人上山前務必評估氣候狀況，如遇下雨或濃霧天候，盡量避免上山。

交通管制 南橫 台東

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