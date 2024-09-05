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台東藍色公路 成功-綠島啟航

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東縣成功鎮公所推動藍色公路計畫，新闢新港往返綠島航線昨天首航，吸引民眾搶搭體驗。 記者尤聰光／攝影
台東縣成功鎮公所推動藍色公路計畫，新闢新港往返綠島航線昨天首航，吸引民眾搶搭體驗。 記者尤聰光／攝影

台東縣成功鎮公所推動藍色公路計畫，新港往返綠島航線昨天首航，結合賞鯨遊程增添觀光旅遊產值，讓東海岸及縱谷鄉鎮多一條便捷交通，觀光業樂觀其成，祈望帶來商機。

新航線昨天上午啟航，凱旋3號客輪緩緩駛入新港漁港內，現場鞭炮聲響徹雲霄，碼頭擠滿觀禮民眾，花蓮縣玉里鄉旅客特別前來體驗，指以後搭船就很方便了，民宿業者建議住宿旅客可多安排海上遊程。

成功鎮長謝淑貞說，新航線因油料補助額度未達客輪業者預期，導致開航期程延後。上月爭取到航港局獎勵補助後，每航次燃油油耗由中央補助80%，鎮公所支應20%，不僅能提升交通便利性，也為海上觀光注入新活力。

客輪業者李數奼說，成功鎮賞鯨船漸沒落，新航線開通後可串聯發展藍色路廊。另成功鎮及綠島鄉人數眾多，縱谷玉里、富里、池上等鄉鎮經過玉長公路，很快就能抵達新港漁港搭船出遊，相信未來一定能帶動東海岸及綠島觀光。

成功鎮公所指出，新航線昨起每周三、周五固定開航，航程約90分鐘，今年航期到9月底；公所也替航運業者爭取綠島及成功地區居民優惠票價，每張250元，已在船遊網開放售票。

成功 綠島 航線

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