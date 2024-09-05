1個月只募到6千元 宜蘭聯勸月餅募款待伸援

宜蘭社會福利聯合勸募基金會每年中秋前夕都會辦理月餅募款，去年募得約20萬元，今年計畫開跑1個月，卻只募得約6千元；昨邀世界麵包冠軍李忠威帶幼兒園小朋友DIY月餅，盼各界伸出援手。社福人員認為，受到地震與風災影響，各界捐款多流向受災地區。

宜蘭聯勸2007年成立，主要負責資源整合，舉辦各類勸募活動如愛心捐款、慈善園遊會，再將款項分配給縣內個社福機構，把關是否有確實執行；2022年「穀王烘焙坊」麵包師傅李忠威，贏得法國世界麵包大賽，聯勸便開始與穀王合作推出中秋月餅募款。

宜蘭聯勸指出，去年合作方式是穀王每售出1盒月餅，捐贈聯勸100元，最後賣出2000盒，募得20萬元善款；今年受到景氣等影響，改變捐贈方式為每售出1盒月餅，捐贈售出金額的10%，從8月初開放訂購至今，僅售出約100盒月餅，募得善款約6000元。

社福人員表示，今年民眾募款意願較低，推測可能是由於物價上漲、景氣不佳，民眾緊守荷包。無獨有偶，如蘭智社福基金會等單位的月餅募捐活動，成效也不如預期，也有社福人員認為受到地震與風災的影響，捐款多流向受災地區。

宜蘭聯勸昨與喜互惠舉辦中秋月餅DIY活動，李忠威在喜互惠慈安店前，帶領安康幼兒園的48名小朋友動手做中秋月餅，總報名費9600元全數捐出，中秋月餅訂購日期到9月12日。