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基隆延辦馬拉松掀風暴 謝國樑要求施偉政道歉否則提告

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆延辦馬拉松掀風暴，謝國樑今晚要求施偉政道歉，否則提告。圖／基隆市政府提供
基隆延辦馬拉松掀風暴，謝國樑今晚要求施偉政道歉，否則提告。圖／基隆市政府提供

民進黨議員施偉政今天出示錄音檔，指控基隆城市馬拉松延期是市長謝國樑於市務會議中裁示，基隆市政今晚澄清，謝國樑並未於市務會議中裁示延期，施的說法純屬造謠，限24小時內道歉，否則提告違反選罷法。施偉政回應，請市府先向3千多跑者及市民道歉。

基隆市政府今晚發出聲明，施偉政今早民進黨團記者會中，播出錄音檔，指稱基隆城市馬拉松延期係市長謝國樑於市務會議中裁示，經查證，謝國樑並未於市務會議中裁示基隆城市馬拉松延期，施偉政的說法純屬造謠，由於在市長罷免案期間，有違反選罷法之虞。

市府還說，施偉政指稱道安會報由副市長邱佩琳主持，經查證，道安會報並非由副市長主持，而是由交通處主持。施偉政議員的兩項指控，皆非事實，純屬惡意造謠抹黑。

市府表示，限施偉政議員於24小時內公開正式道歉，否則不排除依照違反選罷法對施偉政議員提出法律訴訟。

施偉政今晚回應說，到底是一個市議員讓大家看見基隆市政府在遮羞布後的模樣來得嚴重，還是一個市政府讓3千人原本計畫好的活動泡湯來得嚴重？社會大眾自有公評。

施偉政說，對於市府要提告，他很好奇要用哪一條法律，限市長24小時以內向3000名參賽者、承辦單位乃至基隆市民道歉，他就向市政府道歉。否則，他也不排除保留法律追訴權。

施偉政表示，基隆市現在難道變成不能講國王沒有穿褲子的城市嗎？他要正告基隆市政府，要停辦有3千多人報名的活動，應有明確的說明，比如是天候、不可抗力的因素等，在所有交通、道路等條件都沒有向大家說明，就說要停辦，當地議員當然感到憤怒。

施偉政表示，錄音檔是今天早上去電市府得知的回應，並沒有造謠。相信府內人員的回覆也不是刻意而為，既然如此，謠言的出處真相只有一個，就是市務會議成員了。

施表示，取消大家引頸期盼的活動應該要提供客觀數據，包含是否有不可抗力等因素，應該要讓大家可以理解取消的原因，而不是威脅指責說國王沒穿褲子的人。

基隆 議員 馬拉松

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