1號爐因工安停工已改善 台東焚化廠回復雙爐運作

台東縣垃圾焚化廠7月發生4名工人燙傷工安事件，1號爐停止運轉。台東縣環保局表示，接獲勞動部通知許可，1號爐已從2日起運作，台東垃圾處理回復雙爐量能運作。

台東縣政府環保局今天發布新聞稿表示，台東縣垃圾焚化廠於7月30日發生工作場所內燙傷受傷職業災害案，勞動部職業安全衛生署8月1日到廠勞檢後發出停工通知書，委外操作廠商榮福股份有限公司立即配合並遵守停工通知規定，確實管制停工範圍及停止該區域之工作。

環保局表示，8月22日相關部門共同會勘工作現場安全暨衛生措施的改善後，日前已收到復工同意函，焚化廠1號爐2日已投入垃圾處理作業。

環保局表示，暫停1號爐使用期間因有第2號爐持續運轉，並未影響台東縣垃圾處理；這次工安事件受傷工人已全數出院返家休養，環保局將偕同榮福股份有限公司繼續協助同仁保險理賠、醫療支出及返回職場的輔導等，給同仁及家庭最大的支持。