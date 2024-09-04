哈士奇闖入南湖保護區咬傷小山豬 太管處調查擬罰飼主

南湖大山生態保護區近日有哈士奇闖入，咬傷野生小山豬，保七人員循線追查，發現是附近民眾飼養的寵物，已訪談並勸導飼主，全案移給太魯閣國家公園管理處，若確認違法將開罰；此外，有網友在合歡山武嶺停車場放置「瓶中信」並拍下影片上傳，讓網友尋寶送煙火，也因違反國家公園禁止事項，被罰1500元。

近日有山友在臉書登山社團貼文，表示上月30日晚間從勝山登山口入山，有哈士奇出現陪走，後來還看到哈士奇咬著一隻小山豬一直甩；保七總隊第九大隊人員接獲太管處通報，展開調查，發現哈士奇由登山口附近謝姓民眾飼養，因沒有繫綁或圈住，經常在外遊蕩。

保七第九大隊副大隊長曾紹威，已完成訪談，也勸導飼主要做好管理，不要放養，全案移給太管處裁決。太管處表示，若確認違法屬實，將依國家公園法規定開罰。

太管處指出，南湖山區屬於太魯閣國家公園生態保護區，是許多特有珍稀物種重要棲地，區內禁止騷擾野生動物、採摘花木及任意紮營、丟棄垃圾、廚餘、攜帶寵物等，將不定期派員到南湖登山口附近宣傳，也請高山志工協助在步道及山友對山友宣導，不要攜帶寵物進入任何步道，若發現違規行為，會請保七人員調查，依法究辦。

中部一名歐姓直播主近日拍下影片，將寫有「恭喜獲得免費煙火」的字條放入寶特瓶，用束帶綁在武嶺停車場，影片地點標明「南投仁愛鄉某知名景點」，要網友來找瓶中信，找到就可以免費領取一個煙火。