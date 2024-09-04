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台東縣府推離島海灘認養 已清6百公斤海岸廢棄物

中央社／ 台東縣4日電

台東縣政府結合綠島及蘭嶼的在地業者和學校，推動「海灘認養」，今年至今兩離島被認養海岸線逾3000公尺長，清理逾600公斤海岸廢棄物。

台東縣政府環境保護局綜合計畫科長黃權煒今天告訴中央社記者，台東縣政府結合綠島及蘭嶼的在地業者和學校，攜手共同合作推動「海灘認養」，今年至今兩離島共有6間在地業者與學校參與認養活動，認養海岸線長達3486.84公尺，並不定期邀請遊客一同淨灘，共計106人次參與，清理出636.6公斤海岸廢棄物。

環保局發布新聞稿表示，綠島和蘭嶼的人文風光是台東縣的重要特色之一，也是觀光資源，縣長饒慶鈴持續推動「慢生活」、「責任旅遊」等優質旅遊模式，讓遊客以悠閒的步調享受台東的魅力，期望透過縣政府環保局推動「海灘認養」，提升在地業者的認同及參與，攜手維護離島的優質環境，共同實踐聯合國永續發展目標（SDGs）第14項「保育海洋生態」和第11項「永續城鄉」的目標。

台東現環保局表示，每年透過離島環境衛生計畫，與綠島及蘭嶼在地業者和學校合作，推動「海灘認養」，認養的地點、長度和面積由各單位根據自身能力決定，每月不定期巡視認養區域，進行清理作業。

今年參與海灘認養的單位包括綠島鄉的綠堤休閒事業有限公司、朝日溫泉、澎坊股份有限公司，以及蘭嶼鄉的藍海屋、星夜民宿和椰油國民小學，環保局感謝響應的單位，以實際行動維護離島的優美環境，讓綠島和蘭嶼的生態更加永續。

參與海灘認養的朝日溫泉和澎坊股份有限公司表示，很榮幸能為環境保護盡一份力，保護海灘及海洋生態，希望將離島最美的風光展現給遊客，並讓每位遊客銘記這片美麗的海岸。海灘認養活動不僅僅是淨灘，而是希望將自主維護海岸的行為轉變為全民的生活習慣，呼籲大家到海邊休閒遊玩後，隨手將垃圾攜帶走，讓離島環境能永遠美麗。

台東 蘭嶼 認養

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