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1個月只募到6000...中秋月餅募款困難 宜蘭聯勸邀世界冠軍帶孩子DIY

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭聯勸與在地企業喜互惠公司合作，今天由麵包世界冠軍李忠威帶領幼兒園孩子DIY月餅，捐出報名費用，也盼各界積極選購愛心月餅禮盒。記者陳敬丰／攝影
宜蘭聯勸與在地企業喜互惠公司合作，今天由麵包世界冠軍李忠威帶領幼兒園孩子DIY月餅，捐出報名費用，也盼各界積極選購愛心月餅禮盒。記者陳敬丰／攝影

盛夏即將過去，愛心募款卻陷入寒冬。宜蘭社會福利聯合勸募基金會（下稱宜蘭聯勸）每年中秋前夕都會辦理月餅募款，去年募得約20萬元，今年計畫開跑1個月，卻只募得約6000元；今天特別邀請世界麵包冠軍李忠威，帶幼兒園小朋友DIY月餅，盼各界伸出援手。

宜蘭聯勸2007年成立，主要負責資源整合，舉辦各類勸募活動如愛心捐款、慈善園遊會，再將款項分配給縣內個社福機構，把關是否有確實執行；2022年任職於宜蘭在地企業喜互惠公司旗下穀王烘焙的麵包師傅李忠威，贏得法國世界麵包大賽，聯勸便開始與穀王合作推出中秋月餅募款。

宜蘭聯勸指出，去年合作方式是穀王每售出1盒月餅，捐贈聯勸100元，最後賣出2000盒，募得20萬元善款；今年受到景氣等影響，改變捐贈方式為每售出1盒月餅，捐贈售出金額的10%，從8月初開放訂購至今，僅售出約100盒月餅，募得善款約6000元。

社福人員表示，今年民眾募款意願較低，推測可能是由於物價上漲、景氣不佳，民眾緊守荷包。無獨有偶，如蘭智社福基金會等單位的月餅募捐活動，成效也不如預期，當時也有社福人員認為受到地震與風災的影響，各界捐款多流向受災地區。

宜蘭聯勸今天與喜互惠舉辦中秋月餅DIY活動，李忠威在喜互惠慈安店前，帶領安康幼兒園的48名小朋友動手做中秋月餅，總報名費9600元全數捐出。中秋月餅訂購日期到9月12日，包含10款禮盒，聯勸盼民眾踴躍選購，用愛心幫助弱勢團體與家庭。

宜蘭聯勸與喜互惠旗下穀王烘焙合作，聯手推出10款中秋月餅，每售出1盒捐贈10%做愛心。記者陳敬丰／攝影
宜蘭聯勸與喜互惠旗下穀王烘焙合作，聯手推出10款中秋月餅，每售出1盒捐贈10%做愛心。記者陳敬丰／攝影

中秋 宜蘭 月餅

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