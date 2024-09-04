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基隆馬拉松延辦…綠控謝國樑為罷免案傷害體育 市府回應了

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
民進黨議員今出示錄音檔指控市長謝國樑在市務會議中裁示教育處延期舉辦，並非道安會報的決議，為了反罷免傷害體育活動。記者游明煌／攝影
民進黨議員今出示錄音檔指控市長謝國樑在市務會議中裁示教育處延期舉辦，並非道安會報的決議，為了反罷免傷害體育活動。記者游明煌／攝影

基隆市政府昨宣布原定10月6日舉行的「2024基隆城市半程馬拉松」延期辦理，理由是交維計畫仍未通過道安審查，為避免重大公益危害延辦。民進黨議員今出示錄音檔指控市長謝國樑在市務會議中裁示教育處延期舉辦，並非道安會報的決議，為了反罷免傷害體育活動。市府仍回應，交維計畫仍未通道安審查延辦。

此次馬拉松有3千多名跑者報名，但因10月13日就要投罷免票，10初的周六日國民黨也準備辦造勢晚會，因此停辦馬拉松引發政治考量爭議。

民進黨議員今記者會批謝國樑因私害公，說好的支持體育呢？市議員施偉政表示，經向交通處人員詢問後，得知是謝國樑在市務會議中裁示教育處延期舉辦，並不是道安會報的決議。市府還表示10月6日舉辦馬拉松活動，恐怕造成警力不足，那麼謝市長掃街、近期藍營要角來基隆造勢及罷樑志工造驅趕等事件，都看到警方積極執法，辦馬拉松如何會讓警力造成嚴重影響？

議員鄭文婷呼籲謝國樑要證明基隆馬拉松絕對跟罷免投票無關的話，請謝國樑公開宣示反霸樑大型造勢活動絕對不會安排在10月5、6日所謂的黃金周舉辦，這樣才能解大眾的疑惑。呼籲市府應先針對報名參與路跑者的後續賠償問題做出回應，且要有完整的說明，否則將會讓基隆市成為全台灣民眾的笑話。

市議員陳宜表示，自己也報名這次的活動，也有來自外縣市的朋友打算來基隆住宿路跑，車票、住宿都已經花費很多，卻意外無法成行，非常錯愕。而且有很多跑者是重視個人成績，甚至跑月月馬，因為這個月的賽事延期，連帶影響後續準備及安排，影響不可謂不大。

基隆市政府教育處副處長徐嬿立今天回應，馬拉松舉辦時間距今只剩1個月，但上周交維計畫仍未通過道安審查，市府為維護用路人及跑者的安全權益，上周函文主辦單位希望延後辦理，市府以最高標準，希望投入充足的人力，做為最好的安全防護，延期事項會邀協會協商，找出最圓滿的方案。

市府並說，2014年市府曾委託中華民國鐵人三項運動協會辦理「基隆市2014鐵人三項運動錦標賽」，當時因事前籌備作業不足，造成參賽選手癱瘓憾事，考量「2024基隆城市半程馬拉松」是繼2014年以後，基隆市首次辦理相近運動型態規模的活動，市府經再三審慎考慮，決定延期辦理。

民進黨議員今出示錄音檔指控市長謝國樑在市務會議中裁示教育處延期舉辦，並非道安會報的決議，為了反罷免傷害體育活動。記者游明煌／攝影
民進黨議員今出示錄音檔指控市長謝國樑在市務會議中裁示教育處延期舉辦，並非道安會報的決議，為了反罷免傷害體育活動。記者游明煌／攝影

基隆 謝國樑 馬拉松

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