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花蓮卓溪鄉73縣道邊坡土石坍方 研議整治改善方案

中央社／ 花蓮縣4日電
花蓮卓溪鄉花73線1.5k於8月30日清晨再次因地震發生土石坍方，鄉公所隨即啟動災害搶修開口契約進行搶通作業。圖為副縣長顏新章3日率建設處相關人員，會同鄉公所、民意代表等人前往會勘，評估後續復建整治事宜。（花蓮縣政府提供）中央社 中央通訊社
花蓮卓溪鄉花73線1.5k於8月30日清晨再次因地震發生土石坍方，鄉公所隨即啟動災害搶修開口契約進行搶通作業。圖為副縣長顏新章3日率建設處相關人員，會同鄉公所、民意代表等人前往會勘，評估後續復建整治事宜。（花蓮縣政府提供）中央社 中央通訊社

花蓮卓溪鄉花73線1.5K附近於8月30日清晨再次因地震發生土石坍方，所幸未造成意外傷害，鄉公所啟動災害搶修開口契約進行搶通作業，但坍方區域仍有零星土石掉落。

花蓮縣政府表示，為了解花73線道路邊坡坍方情形，建設處出動空拍機空中勘查坍方區域範圍，經初步量測災區範圍為高25公尺、路段長70公尺的坍方區域。因現場土石仍有持續零星掉落情形，因此緊急處置方式，由鄉公所除清除坍落路面土石外，再進行一定程度的表面刷坡處理，將表層鬆散浮石先初步清除，以降低再有較大量土石坍落的風險。

花蓮縣副縣長顏新章昨天率建設處長鄧子榆及土木科相關人員，會同國民黨縣議員金淑敏、卓溪鄉公所、鄉民代表、村長等人至現地會勘，除了解災害緊急處理情形外，也勘查災害發生原因及評估後續復建整治事宜。

在聽取縣府委託的設計公司和建工程顧問公司專業建議後進行討論，將在最短時間內評估出復建工法及改善方案，同時概估所需預算，以利後續復建經費籌措。

除現勘花73線受災情形外，一行人也前往花75線16.6K處了解去年風災復建進度。由於此處邊坡屬大面積坍滑及崩塌，在去年風災過後由縣府先進行邊坡表面刷坡工程，目前現地狀況較為穩定。

然而，為有效整治大面積崩坍區域，縣府爭取並獲工程會核定新台幣近1億元經費辦理復建工程，重新施作坡趾處擋土牆，對於高達約70公尺、路段長約120公尺的崩坍區域，採用植生格框工法整治，目前已完成細部設計，縣府建設處將儘速於審查後於10月初辦理工程招標及後續復建施工等事宜。

花蓮縣政府 表面

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