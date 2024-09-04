快訊

控檢方編故事 柯文哲砲轟民進黨「新黨國體制」

輝達挫逾9%！經濟衰退之憂再起 道瓊崩626點、台積電ADR重摔6.53%

柯文哲政治獻金假帳風暴擴大 李文宗轉列被告200萬交保、受電子監控

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中秋搶手貨…泰源監獄蛋黃酥 賣逾4萬顆

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導

中秋節將至，法務部矯正署台東泰源監獄「鐵窗牌蛋黃酥」今年價格調漲，平均每顆賣30元，相比市售仍物美價廉，贏得消費者青睞，今年訂單再創新高，突破4萬顆，銷售一空。另，台東監獄推出的核桃派、台東武陵外役監的滴雞精也是中秋節送禮的熱賣商品，獄方表示皆相當搶手。

「鐵窗牌蛋黃酥」是中秋節限定商品，10年前推出後大受歡迎。泰源監獄作業科指出，去年銷售3萬6千顆，今年原預定銷售3千盒，但後續不斷追加，已突破4萬顆，刷新紀錄；由於東部偏鄉山區宅配運送不便，僅接受台東地區民眾預訂。

原物料不斷調漲，泰源監獄蛋黃酥今年1顆漲5元，1盒12顆賣370元，扣掉包裝等成本，等於1顆30元，比起市售便宜不少。洪姓男子說，「每年都訂，今年又訂了10盒」，蛋黃酥很好吃，口感不輸知名品牌；還有新訂戶表示，之前就聽過鐵窗牌蛋黃酥，還好訂到3盒。

泰源監獄典獄長饒雅旗說，訂單量大增，但監獄烘焙工坊6名收容人製作過程卻一點不馬虎，從麵粉過篩、調製內餡、鹹蛋黃噴米酒再低溫烘烤，按SOP流程製作，絕對品質保證，今年還推出桂圓豆沙、蓮蓉豆沙酥及洛神花廣式口味月餅。

此外，台東監獄出產的核桃派有兩種尺寸，最近相當熱銷；武陵外役監獄自家農場養殖黑羽土雞所出產的滴雞精，成為送禮的好選擇，近來詢問度高。

中秋節 監獄 蛋黃酥

延伸閱讀

新品必吃！高雄「小真實mini烘焙」進軍中秋伴手禮市場 「80g超大蛋黃酥」吃得好滿足～

太好吃！台東泰源監獄「蛋黃酥」訂單破4萬顆 再創新高

影／彰化鹿港蛋黃酥名店 不捨消費者徹夜等 改網購解決排隊亂象

50倍大超狂蛋黃酥！ 3.7公斤「巨無霸蛋黃酥」要價2200元 內含53顆鹹蛋黃 量販店挑戰極限

相關新聞

15歲最棒升學禮 原民少女恢復身分飆喜淚

花蓮一名15歲少女一出生就被布農族家庭收養，但因阿美族生父未替她登記原住民身分，15年來無法取得原住民身分。她今年就要上...

花蓮民宿超賣？ 旅客領不到補助

觀光署補助花蓮自由行旅客，每房每晚最高1000元，但是近日疑有民宿超賣違規，民眾住宿後領不到補助。觀光署表示，已經請縣府...

中秋搶手貨…泰源監獄蛋黃酥 賣逾4萬顆

中秋節將至，法務部矯正署台東泰源監獄「鐵窗牌蛋黃酥」今年價格調漲，平均每顆賣30元，相比市售仍物美價廉，贏得消費者青睞，...

又見同志送暖 外縣市3立委到基隆陪謝國樑掃街抗罷免

面臨罷免案的基隆市長謝國樑，今天再獲同志奧援，國民黨立法委員林德福、葛如鈞、葉元之及林沛祥，今與謝國樑到基隆大武崙商圈與...

公運路網搭配就學就醫旅遊需求 花蓮推7人座市民小巴

花蓮縣政府試辦市民小巴，共有7條路線，涵蓋就學、洽公、醫療等，也有涵蓋市區熱門路線的夜環線，票價25元，採電子票證及多元...

台東消防救災車輛電動化？ 議員憂心充電時間影響救災

因應政府綠能政策，台東縣消防局朝「電動車化」邁進，未來將有電動救護車、救災車等電動車輛陸續報到服勤，已計畫興建充電樁，不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。