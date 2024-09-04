中秋搶手貨…泰源監獄蛋黃酥 賣逾4萬顆

中秋節將至，法務部矯正署台東泰源監獄「鐵窗牌蛋黃酥」今年價格調漲，平均每顆賣30元，相比市售仍物美價廉，贏得消費者青睞，今年訂單再創新高，突破4萬顆，銷售一空。另，台東監獄推出的核桃派、台東武陵外役監的滴雞精也是中秋節送禮的熱賣商品，獄方表示皆相當搶手。

「鐵窗牌蛋黃酥」是中秋節限定商品，10年前推出後大受歡迎。泰源監獄作業科指出，去年銷售3萬6千顆，今年原預定銷售3千盒，但後續不斷追加，已突破4萬顆，刷新紀錄；由於東部偏鄉山區宅配運送不便，僅接受台東地區民眾預訂。

原物料不斷調漲，泰源監獄蛋黃酥今年1顆漲5元，1盒12顆賣370元，扣掉包裝等成本，等於1顆30元，比起市售便宜不少。洪姓男子說，「每年都訂，今年又訂了10盒」，蛋黃酥很好吃，口感不輸知名品牌；還有新訂戶表示，之前就聽過鐵窗牌蛋黃酥，還好訂到3盒。

泰源監獄典獄長饒雅旗說，訂單量大增，但監獄烘焙工坊6名收容人製作過程卻一點不馬虎，從麵粉過篩、調製內餡、鹹蛋黃噴米酒再低溫烘烤，按SOP流程製作，絕對品質保證，今年還推出桂圓豆沙、蓮蓉豆沙酥及洛神花廣式口味月餅。

此外，台東監獄出產的核桃派有兩種尺寸，最近相當熱銷；武陵外役監獄自家農場養殖黑羽土雞所出產的滴雞精，成為送禮的好選擇，近來詢問度高。