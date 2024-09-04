花蓮民宿超賣？ 旅客領不到補助

觀光署補助花蓮自由行旅客，每房每晚最高1000元，但是近日疑有民宿超賣違規，民眾住宿後領不到補助。觀光署表示，已經請縣府釐清民宿是否超賣違規，或實際房間數與登記不符；縣府推測，可能因透過線上訂房平台訂房，旅宿供房沒有作好勾稽，造成超賣，仍在稽查中。

花蓮推縣民振興券 1人3千

除自由行補助，花蓮縣政府也編列10億元辦理縣民振興券，預計10月中旬發放，每人面額3000元，鼓勵民眾在地消費，刺激經濟，預估32萬人受惠，規畫比照選舉投開票所模式作身分認定及發放。

地震、凱米颱風重創東部，花蓮觀光雪崩式下滑，觀光署6月起提供自由行花東住宿補助，6月24日起不分平假日，每房最高補助1000元，上月更宣告加碼，11月底前每人每月可申請1次。

觀光署長周永暉昨說，實施至今住房率提高約兩成，整體已逾3成申請。但有民眾於社群平台抱怨，在旅遊電商平台下訂2晚民宿，其中一天補助卻在住宿後第3天收到「不可申請」通知。

她詢問平台客服，對方告知該民宿補助已滿，觀光署客服告知確實有補助名額限制，但一周後又通知，因該民宿疑似違規，補助名額遭拔除，因此無法使用補助。她說，她訂了這間民宿，主管機關才查到違規行為，拔除民宿補助資格，卻未顧及旅客損失，十分傻眼。

觀光署表示，依規定，旅宿業者申請旅客入住當日獎助的房間數，不得逾其合法登記房間數，否則依發展觀光條例規定查處，已函請花蓮縣府查處旅宿是否違規，並研議後續處理方式。

花蓮縣府證實收到觀光署函文後，但觀光處說，稽查與第三方線上平台（OTA）合作的24家旅宿，尚未發現有擴大經營的違規情況，推測可能是OTA端操作時，對於旅宿供房沒有做好把關和勾稽，造成超賣。

觀光處觀光產業科長陳勇男說，還在稽查，建議民眾訂房時直接聯繫旅宿，能明確知道房間量與補助情況。

花蓮縣民宿協會理事長林徐則鈾說，申請補助須依實際核定房間數提報，不了解為何會超賣，會向會員宣導，務必依核定間數供應。市區一間旅館業者指出，中央旅遊補助額度8.2億元，申請進度才約4分之1，旅宿並無額度限制，但平台端總配額是2000萬元，直接向旅宿訂房，較不會有超過額度的問題。