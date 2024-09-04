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15歲最棒升學禮 原民少女恢復身分飆喜淚

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

花蓮一名15歲少女一出生就被布農族家庭收養，但因阿美族生父未替她登記原住民身分，15年來無法取得原住民身分。她今年就要上高中，收養家庭向戶政事務所求助，經戶政人員奔走，成功在開學前為少女完成生父認領及身分登記等手續，換發並列族名的新身分證，送給少女最棒的開學禮物。

少女民國98年出生於非婚生家庭，被林姓布農族家庭收養，生父、養父、養母都是原住民，原住民身分法第4條規定，非原住民須經年滿40歲且無子女的原住民雙親共同收養，才能取得原住民身分，但因收養家庭已有孩子，少女也不符合規定，遲遲無法恢復原住民身分。

她養父生前就希望寶貝女兒早日恢復原住民身分，眼見女兒就要上高中，收養家庭上月找上萬榮鄉戶政事務所求助，表示少女是布農族的一分子，希望戶政人員能協助，讓女兒用原住民身分自豪地上高中求學。

萬榮鄉戶政事務所主任鄧凱倫說，少女不符合原住民身分法第4條規定，無法走收養恢復身分別的路徑，向原民會綜合規畫處尋求建議，也查證少女出生證明及出生時的相關資料，透過收養家庭協助，聯繫上少女的生父、生母，近日一同到戶政事務所完成生父認領手續，總算讓少女可依據原住民身分法第3條規定，取得原住民身分。

鄧凱倫近日將新辦有並列族名的身分證，以及登記有原住民身分的戶籍謄本交給少女，作為她的開學禮物。林姓少女激動落淚；陪同辦理的叔叔也說，這是他哥哥15年來的遺願，終於可以完成，感謝戶政人員協助。

原住民 布農族 收養

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