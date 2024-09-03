又見同志送暖 外縣市3立委到基隆陪謝國樑掃街抗罷免

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聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
國民黨立法委員林德福、葛如鈞、葉元之及林沛祥，今與謝國樑在基隆大武崙商圈與民眾互動，尋求支持。記者邱瑞杰／攝影
國民黨立法委員林德福、葛如鈞、葉元之及林沛祥，今與謝國樑在基隆大武崙商圈與民眾互動，尋求支持。記者邱瑞杰／攝影

面臨罷免案的基隆市長謝國樑，今天再獲同志奧援，國民黨立法委員林德福、葛如鈞、葉元之及林沛祥，今與謝國樑到基隆大武崙商圈與民眾互動。謝國樑說，透過與林沛祥中央、地方合作，大武崙地區排水、交通有改善，期盼大武崙地區市民用「不同意罷免票」對抗阻礙城市發展的罷免團體。

林德福表示，他當過8年永和市長，深知好的行政首長絕對是造福市民。這次罷免始末民眾心知肚明，有許多民眾都無法接受林右昌，為了掩蓋自己過去的作為，找其他團體來罷謝，請民眾務必用不同意罷免票支持謝國樑。

葉元之說，全台灣都關注基隆的罷免案，多數民眾不了解謝國樑為何會被罷免，合理懷疑只是林右昌看謝不順眼。檢方已認證大日涉嫌行賄，謝國樑是在守護市產，罷免案是民進黨為了自己的利益而不顧市民福祉，請市民投票，齊心對抗吃相難看的民進黨。

林沛祥表示，前幾天與交通部公路局開協調會，並獲得承諾，未來幾年基金一、二路的人行空間將全面改觀。好的施政需要中央民代跟地方政府通力合作，他將繼續與謝市府合作，積極優化交通與民生，呼籲民眾不能讓政治霸凌的人繼續囂張，阻撓城市進步。

被稱為「寶博士」的葛如鈞說，選舉是科學的事，絕非情緒的事，民進黨不應煽動群眾推動罷免案，民主需要大家站出來反對罷免，用行動支持民主的科學。

謝國樑表示，擔任市長後，與林沛祥長期關注大武崙地區淹水、基金一路騎樓整平等問題，未來會將大武崙森林公園規劃成優質休憩場域。大武崙屬獨立生活圈，正在找尋地點興建室內兒童樂園，造福大武崙地區的家庭。

國民黨立法委員林德福、葛如鈞、葉元之及林沛祥，今與謝國樑在基隆大武崙商圈與民眾互動，尋求支持。記者邱瑞杰／攝影
國民黨立法委員林德福、葛如鈞、葉元之及林沛祥，今與謝國樑在基隆大武崙商圈與民眾互動，尋求支持。記者邱瑞杰／攝影

林沛祥 罷免 謝國樑

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