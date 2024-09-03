台東人口持續正成長 縣府推貼心育兒政策

台東縣政府表示，依內政部戶役政系統今年9月初的統計，台東縣全年出生人口數自1月迄今為986人，與112年同期相比增加40人，呈現正成長，在全國出生人口數低迷之際相當不易。

台東縣政府今天發布訊息表示，積極鼓勵生育並建置完善的生養育規劃，廣受育兒家庭的好評，包括2020年起開辦「免費育兒指導到宅服務」、2021年新增「低收、中低收入戶及弱勢家庭（含新住民）」生產住院3至5日的月子餐補助，另搭配幼兒專責醫師制度、24小時兒科專門急診醫師、全國首創的類公共化政策讓公私托收費一致、全國最完整「全方位婦幼健康照護」優生保健補助方案等，將持續打造讓民眾安心懷孕、願生能養的友善育兒環境。

此外，縣府說，以「開放、整合、創新」策略，改善16家衛生所醫療設備及5G遠距看診及提升消防局的智慧行動急診室，以突破偏鄉醫療困境，提升公費篩檢利用率，全國首創乳房X光攝影檢查由45歲提前至40歲，與辦理成人健檢及社區7大癌症篩檢等。

台東縣民政處說明，自2023年推出「爸爸媽媽小學堂」系列講座，是為了讓新手爸媽或育兒家庭能夠獲取更多的育兒資訊，透過專業講師開課解開育兒煩惱，開課打破地域限制，也可以選擇線上參與，在家就能和伴侶、家人一同學習，達到和樂共親職的目標。

2023年兔年全縣新生兒出生總人口數，相較2022年虎年增加63名新生兒，全年出生人口數共1468人。