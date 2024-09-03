花蓮推出振興券 縣民每人3千元、10月中發放

0403地震及颱風衝擊花蓮，花蓮縣府編列新台幣10億元辦理「振興券」，將發放縣民每人價值3000元面額的振興券，預計10月中旬，以選舉投票所為單位發放。

花蓮縣府觀光處編預算發放「促進經濟振興券」，8月初獲花蓮縣議會審議通過後，已委請中央印製廠印製，縣府也成立工作小組，結合各鄉鎮市公所辦理。

花蓮縣長徐榛蔚表示，0403地震後、餘震與颱風，對外道路一再中斷，影響遊客旅遊意願，衝擊花蓮整體產業，因此提出振興券方案，鼓勵民眾消費。

由於振興券是有價證券，為維持發放作業安全及效率，花蓮縣府與各鄉鎮市長開會討論，將採取投票所方式進行身分認定及發放，協調各公所支援人力協助發放。

花蓮縣府指出，振興券規劃於10月中旬發放，詳細時間、領券方式會再公告，希望透過振興券發放，鼓勵民眾在地消費、刺激花蓮經濟發展。

花蓮縣府指出，振興券等同現金，1份共9張，面額為4張500元、5張200元，領券資格為今年4月3日前設籍花蓮縣，領券後必須於今年底使用完畢。