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公運路網搭配就學就醫旅遊需求 花蓮推7人座市民小巴

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府建設處試辦市民小巴，以7人座巴士補足公共運輸需求。圖／縣府提供
花蓮縣府建設處試辦市民小巴，以7人座巴士補足公共運輸需求。圖／縣府提供

花蓮縣政府試辦市民小巴，共有7條路線，涵蓋就學、洽公、醫療等，也有涵蓋市區熱門路線的夜環線，票價25元，採電子票證及多元支付，不收現金，即日起到9月30日前，乘車集點可兌換小禮物。

縣府建設處表示，花蓮市區部分道路較狹小，為精準滿足民眾需求，以公共運輸路網搭配主題需求的概念，首度試辦市民小巴，共有3輛七人座小巴投入服務，每輛車身印有「市民小巴」標誌，也會標示路線編號。

7條路線包括國福社區線、國風就學線、民國就學線、洽公直達線; 醫療照護線、市區夜環線和預約制的行動遊花蓮路線。前6條路線中，1號國福社區線提供市郊國福社區民眾便捷交通；國風是市區大校，處於市中心卻沒有公共運輸到校門，因此設計上課時段由花蓮轉運站發車直達的2號線，3號民國就學線則是下課到夜間時段，由花蓮轉運站發車經國風國中，再延長行駛至民國路，讓學童從學校到補教可以轉運。

考量民眾洽公、醫療需求，5號「洽公直達」線由花蓮轉運站直達縣政府，沿途會經過地方法院、衛生局、縣警局、婦幼親創園區；6號醫療照護線串連市區各大診所、花蓮醫及，最後停靠門諾醫院候車亭。

以旅遊為主發的7號線「市區夜環線」，假日下午4時20分至晚間10時10分以密集車班由花蓮轉運站出發，經過將軍府、又一村文創園區、花蓮文創園區、日出香榭大道商圈、舊鐵道商圈、東大門夜市等熱門景點，方便花蓮火車站周邊旅宿住客輕鬆逛市區。

最後一條是預約制的「行動遊花蓮」路線，讓旅客體驗市區周圍人文風情，旅客可以客服專線或至「Hualien Yo真行」網站預約。

建設處表示，花蓮市民小巴票價25元，不收現金，民眾持電子票證悠遊卡、VISA、Master、JCB、銀聯信用卡或以line pay、街口、悠遊付、pi拍錢包多元電子支付都能乘車，也可先到「Hualien Yo真行」網站訂票支付，9月30前每趟可累積1點，集滿10點可到花蓮轉運站兌換禮品。限量100份，兌換到10月6日，送完為止。

花蓮縣府建設處試辦市民小巴，不收現金，以電子票證或多元支付方式。圖／縣府提供
花蓮縣府建設處試辦市民小巴，不收現金，以電子票證或多元支付方式。圖／縣府提供
花蓮縣府建設處試辦市民小巴，即起至9月底搭車集點可換小禮物。圖／縣府提供
花蓮縣府建設處試辦市民小巴，即起至9月底搭車集點可換小禮物。圖／縣府提供

文創 花蓮縣政府

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