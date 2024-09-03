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花蓮戶政人員協助奔走 15歲收養少女恢復原民身分

中央社／ 花蓮縣3日電

花蓮萬榮鄉林姓少女是非婚生子女，雖生父是原住民且由原民養父母收養，但受限法規無法取得原民身分，經戶政事務所協助，找到生父並完成認領程序，等了15年終於回歸原民身分。

萬榮鄉戶政事務所主任鄧凱倫說，林姓少女的生母非原住民、生父是阿美族，出生後原生家庭沒有幫她辦理原住民身分登記，且林姓少女出生後就被收養。

雖林姓少女的養父母都是布農族，但當時未滿足「原住民身分法」第4條養父母滿40歲、膝下無子女等規定，因此一直未能取得原住民身分。

林姓少女從小在部落長大、也知道生父是原住民，血緣是不折不扣的原住民，但在法律上卻不是原住民，恢復原住民身分是他們多年來的期盼。

鄧凱倫說，上個月收到林姓少女及家人的詢問，希望在開學前能恢復原住民身分，戶政人員查證出生證明等資料，並向原住民族委員會尋求專業建議，最終決定改走「原住民身分法」第3條規定，以生父的原住民身分，並列傳統族名的方式，讓少女恢復原民身分。

經戶政人員協助，聯繫上林姓少女的生父母，在收養家庭的陪伴下，一同到戶政事務所完成生父認領及身分登記等程序。

因養父已經離世，林姓少女由叔叔陪同前往辦理，拿到新辦身分證、登記有原民身分的戶籍謄本後，2人都激動落淚。林叔叔說，「終於完成二哥的遺願」。

林姓少女表示，終於可以用原住民身分，進入求學的下一個階段。

原住民 收養 父母

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